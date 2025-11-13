Reprezentant Polski robi furorę! Niemcy przecierają oczy. "Królewski ruch"

Przed reprezentacją Polski dwa ostatnie, a zarazem kluczowe spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. To one zadecydują o tym, czy Biało-Czerwoni w ogóle pojadą na główną imprezę bądź utrzymają na to szanse. Jan Urban powołał ponad 20 zawodników, a wśród nich znalazł się piłkarz, któremu selekcjoner mocno ufa. Dowód? Wystąpił we wszystkich meczach o stawkę pod wodzą tego trenera, niemal za każdym razem spędzając maksymalną liczbę minut na boisku. W starciu z Finlandią (3:1) zdobył nawet gola i asystę. Mowa oczywiście o Jakubie Kamińskim. Teraz Polak przygotowuje się do meczu z Holandią, a tu gruchnęły kapitalne dla niego wieści.

Jakub Kamiński najlepszym transferem Bundesligi tego lata. "Królewski ruch"

Niemiecki "Kicker" stworzył listę klubów, które dokonały najlepszych transferów w Bundeslidze latem. I na szczycie znajduje się FC Koeln, a więc drużyna, do której Kamiński został wypożyczony. A to nie koniec. Samo pozyskanie Polaka oceniono jako najlepszy ruch przed sezonem.

"Beniaminek Bundesligi to zespół, który prowadzi stawkę - i to nie tylko pod jednym względem. FC Koeln jest liderem rankingu transferowego wśród najlepszych piłkarzy. To zasługa z jednej strony udanych transferów, takich jak ofensywny pomocnik Jakub Kamiński (10 na 10 punktów), a z drugiej znakomitej pracy dyrektora sportowego Thomasa Kesslera" - czytamy. Ostateczną ocenę, jaką wystawiono FC Koeln, to "8,6" w 10-stopniowej skali.

A kto znajduje się na kolejnych miejscach w rankingu? TSG Hoffenheim (8,5) i Eintracht Frankfurt (8,2). O rankingu pisał też Tomasz Urban z Eleven Sports na X. "1/3 sezonu za nami, więc Kicker, jak co roku, podsumowuje transfery poszczególnych klubów. Uznali, że najlepsze ruchy latem zrobiła Kolonia, a tym królewskim ruchem był transfer Kuby Kamińskiego, który wyceniono na maksymalną notę (10/10)" - czytamy. Dodał też screen całego rankingu.

Co dalej z przyszłością Kamińskiego?

Jakub Kamiński ma 12 meczów na koncie w tym sezonie, w których zdobył cztery bramki i jedną asystę. Na boisku spędził ponad 1000 minut. Teoretycznie po tej kampanii Polak powinien wrócić do VfL Wolfsburg. Media donoszą jednak, że ostatecznie FC Koeln może wykupić piłkarza. To nie oznacza, że rozegra kolejny sezon w tej drużynie. "Niewykluczone, że Koeln najpierw wykupi Kamińskiego, a niedługo później drożej sprzeda go do innego klubu. Polak mocno zwrócił na siebie uwagę dużych zespołów z Bundesligi" - pisał portal Meczyki.pl.