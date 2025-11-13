Szpakowski nie wytrzymał po aferze wokół Lewandowskiego. "Przestańmy..."

Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji, którą odniósł w poprzednim meczu reprezentacji - pod koniec spotkania z Litwą naderwał mięsień dwugłowy w lewym udzie. W niedzielnym spotkaniu FC Barcelony z Celtą Vigo zdobył hat-tricka, czym potwierdził powrót do najwyższej formy.

Od kilku dni głośno jest o wyjeździe Lewandowskiego na polonijne obchody Święta Niepodległości. Kapitan reprezentacji Polski poleciał do Nowego Jorku, by Empire State Building oświetlić bielą i czerwienią. Stało się to jednak kością niezgody, gdyż 37-latek spóźnił się z tego powodu na zgrupowanie reprezentacji.

Wśród obrońców Lewandowskiego znajdują się między innymi Jan Tomaszewski czy Zbigniew Boniek. Krytycznie do sytuacji odnieśli się z kolei Tomasz Hajto oraz Jacek Laskowski. Co chwilę pojawiają się kolejne opinie znanych ze świata piłki. Tym razem głos zabrał Dariusz Szpakowski.

"Zostawmy go" Szpakowski broni Lewego

W wywiadzie z Maciejem Rafalskim dla TVP Sport Szpakowski wziął w obronę Lewandowskiego. "Przestańmy szukać tematów zastępczych. Pojechał tam reprezentować Polskę, bo jest jednym z naszych ambasadorów. We wtorek był już na konferencji prasowej i był w bardzo dobrym nastroju. Ostatnio strzelił hat-tricka dla Barcelony, więc widać, że jego forma rośnie. Doceniajmy to, co Robert zrobił i nadal robi dla polskiej piłki. Zostawmy go w spokoju" - powiedział legendarny komentator.

Kapitan reprezentacji Polski wyprowadzi jutro drużynę narodową na mecz eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Rywalem podopiecznych selekcjonera Jana Urbana będzie Holandia. Pierwszy gwizdek sędziego Maurizio Marianiego wybrzmi 14 listopada o godzinie 20:45.