Szczęsny nagle wypalił do Krychowiaka. "Morda ci się nie zamyka"

- Nie dostałem oferty, która by mnie satysfakcjonowała w 100 procentach. Nie chodzi tylko o względy piłkarskie, ale to, w jakim kraju się znajdujesz, gdzie mieszkasz, warunki, dlatego że jestem już w takim etapie swojego życia, że nic nie muszę. Nadal piłka sprawia mi dużo przyjemności, ale już nie ma takiej ekscytacji, jak kiedyś była - mówił Grzegorz Krychowiak w rozmowie na Kanale Zero. Tak wytłumaczył powody, dla których podjął decyzję o zakończeniu kariery. Z polskiej sceny jednak nie znika. Wkrótce znów zrobi się o nim głośno. Już 27 listopada odbędzie się premiera czteroodcinkowego serialu o 35-latku: "Krychowiak: krok od szczytu".

"W produkcji Grzegorz Krychowiak zabiera widzów w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. (...) Kiedy piłka schodzi na dalszy plan, sportowiec przy wsparciu najbliższych zaczyna odważnie realizować kolejne marzenia. Nie brakuje mu przy tym humoru, szczerości, dystansu, a także przekonania, że szczęście nie jest sumą życiowych wzlotów i upadków. (...) Śledząc tę drogę, będziemy uczestnikami jego rozmów z najbliższymi, ale także osobistościami ze świata sportu, jak Zbigniew Boniek, Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny" - czytamy w informacji prasowej od SkyShowtime. Za produkcję dokumentu Krychowiak: krok od szczytu odpowiada Papaya Films (Lewandowski: Nieznany, Kuba, SZCZĘSNY, Wilk), a producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki. Serial wyreżyserował Jan Dybus (Kuba).

Co więcej, w czwartek 13 listopada pojawił się oficjalny zwiastun serialu. I jednym z bohaterów, oczywiście obok Krychowiaka, jest bramkarz FC Barcelony, prywatnie jeden z największych przyjaciół byłego piłkarza. Już jedna scena zdradza, że w serialu Szczęsny i Krychowiak zafundują widzom mnóstwo uśmiechu na twarzach. O jakiej scenie mowa? - Na ogół ci się morda nie zamyka, a teraz... - wypalił były bramkarz reprezentacji Polski do bohatera serialu, kiedy oboje siedzieli przy stoliku na plaży. - Mi się nie zamyka? - dopytywał zdziwiony Krychowiak. - Jak ty byś mniej mówił, to ja bym jeszcze z pięć lat dłużej pograł - skwitował Szczęsny, znany z ciętego języka, szczególnie wobec Krychowiaka.

Ale na tym wątek Szczęsnego i Krychowiaka się nie kończy. Ze zwiastuna dowiadujemy się również o zakładzie, jaki między sobą zawarli panowie. Bohater serialu ujawnił go w rozmowie z Lewandowskim. - Założyłem się z Wojtkiem, że wejdę na Mount Everest. Za każdy pokonany metr Wojtek musi wpłacić 1 euro na cele charytatywne - zdradził Krychowiak. - Ale ma z czego płacić. No to co? - śmiał się rozbawiony Lewandowski.

Zwiastun serialu "Krychowiak: krok od szczytu" można zobaczyć poniżej.

To kolejna produkcja o polskim piłkarzu. W minionych latach na podobny ruch zdecydowali się Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, a ostatnio także Szczęsny. W serialu najpewniej dowiemy się nieco więcej również o karierze Krychowiaka, a ta była bogata. Grał m.in. dla Sevilli, PSG, Anorthosisu Famagusta, Abha Club, Al-Shabab, AEK-u Ateny, Krasnodaru, Lokomotiwu Moskwa, West Bromwich Albion, Stade Reims, FC Nantes czy Girondins Bordeaux.