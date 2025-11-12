Pilne wieści z kadry Holendrów! Gwiazda nie zagra z Polską

Rozpoczyna się ostatnie tegoroczne okienko reprezentacyjne, a reprezentację Polski czekają spotkania z Holandią i Maltą. Coraz więcej wiadomo o sytuacji w szeregach pierwszego z przeciwników. Pod znakiem zapytania stanął występ Wouta Weghorsta.

O problemach ze stanem zdrowia 33-latka wiadomo było już wczoraj. Jak można było przeczytać na profilu reprezentacji Holandii, "zawodnik Ajaxu nie jest w pełni sprawny, a nadchodzące dni zadecydują o jego dostępności na piątkowe spotkanie". Na ostateczną decyzję nie trzeba było długo czekać.

Dziś podano kolejny komunikat w sprawie zdrowia Wouta Weghorsta. "Napastnik, który w poniedziałek wieczorem zgłosił się na zgrupowanie z drobnymi objawami, nie jest w wystarczająco dobrej formie, aby zagrać w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata z Polską. Trzymaj się, Wout!" - czytamy w wiadomości podanej przez konto reprezentacji Holandii.

W piątek nie zagra więc zawodnik, który strzelił jedną z bramek w meczu Holandia - Polska na Euro 2024. Weghorst pojawił się wtedy na boisku w 81 minucie, a kilkadziesiąt sekund później wyprowadził swoją kadrę na prowadzenie 2:1, którego podopieczni Ronalda Koemana nie wypuścili do końca spotkania.

W miejsce kata Polaków - zabójczy strzelec

Wczoraj informowaliśmy, że Koeman powołał już zawodnika w miejsce Weghorsta. To Emmanuel Emegha, dla którego jest to pierwsze powołanie do reprezentacji Holandii. 22-latek jest piłkarzem RC Strasbourg, ale z powodu kontuzji nie wystąpił w niedawnym spotkaniu Ligi Konferencji przeciwko Jagiellonii Białystok.

Gdy tylko Emegha jest zdrowy, to prezentuje świetną formę strzelecką. W tym sezonie wystąpił w pięciu spotkaniach Ligue 1, a na koncie ma już 4 bramki i 2 asysty. Trzy dni temu zdobył oba gole w wygranym 2:0 spotkaniu z Lille, a jego trafienia przechylały szalę zwycięstwa na korzyść Strasbourga również w meczach z Nantes oraz Paris FC.

Reprezentacja Polski podejmie Holandię na Stadionie Narodowym. Mecz rozgrywany w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata rozpocznie się w piątek, 14 listopada o godzinie 20:45. Już teraz serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.