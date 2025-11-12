Kosecki wytypował wynik meczu Polska - Holandia. "Według mnie to możliwe"

Jeszcze przed ogłoszeniem powołań wiadomo było, że z Holandią nie zagra zawieszony za nadmiar żółtych kartek Przemysław Wiśniewski. Niestety, w ostatnich meczach przed przerwą reprezentacyjną urazy zgłosili Łukasz Skorupski, Jan Bednarek czy też Krzysztof Piątek.

W rozmowie z Dariuszem Ostafińskim dla Polsatu Sport Roman Kosecki zdradził, co jest najlepszą receptą na braki kadrowe - "Trzeba zap*****lać i wykorzystać szansę. Przecież ktoś zagra w ich miejsce. Muszą wejść i zagrać tak, żeby pokonać pewnych swego Holendrów.".

Problemem jest też sytuacja wśród napastników. Jan Urban nie będzie mógł wystawić Piątka, ale też Karola Świderskiego. - Lewandowski odzyskuje skuteczność i z tego się cieszę. Najważniejsze, że nie ma kontuzji. Druga ważna wiadomość jest taka, że w tej naszej kadrze są zawodnicy, którzy potrafią Robertowi dograć piłkę, a on przecież żyje z podań - stwierdził Kosecki.

Kosecki do zmienników: udowodnijcie coś Urbanowi!

Robert Lewandowski wrócił do pełni zdrowia i dobrej dyspozycji - w niedzielnym meczu z Celtą Vigo strzelił hat-tricka. Znacznie gorzej wygląda sytuacja w linii defensywnej. Kontuzje sprawiają, że z Holandią nie wystąpi kilku kluczowych zawodników. Były wiceprezes ds. szkolenia PZPN-u nie uważa tego za problem. - To się zdarza. Ja nie rozumiem, jak można mieć ból głowy z tego powodu. Jakby było tak, że mamy tylko jedenastu i nic więcej, to nie byłoby sensu grać.

- Niech ci, co siedzieli na ławie, teraz udowodnią Jankowi Urbanowi, że się mylił. Niech powiedzą: halo trenerze! Halo kibice! Halo dziennikarze! Ja też chcę grać i to nie gorzej niż ci, co dotąd dostawali szansę - Roman Kosecki znów zwrócił się do dublerów.

Kosecki najadł się szaleju?

Na zakończenie rozmowy 59-latek pokusił się o wytypowanie wyników najbliższych meczów reprezentacji. - Pan zaraz pomyśli, że się szaleju najadłem. Wygrajmy jeden, dwa do zera z Holandią i jedźmy na Maltę, żeby tam strzelić 10 goli. Według mnie to możliwe. Powtórzmy San Marino. Często się sprawdza takie powiedzenie: umiesz liczyć, licz na siebie. Zadziwmy futbolowy świat. Będzie to ekstremalnie trudne, ale nie niemożliwe. Widziałem, że piłkarze przeszli profilaktyczne badania prostaty i jąder. Wszyscy zdrowi, „cojones" mają... - zakończył

Reprezentacja Polski w piątek rozegra ostatnie domowe spotkanie w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Na Stadionie Narodowym rywalem podopiecznych Jana Urbana będzie Holandia. Mecz rozpocznie się 14 listopada o godzinie 20:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.