Włamali się do domu gwiazdy. To niebywałe, co zrobił. "Akt odwagi"

Chelsea w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem, ale ostatecznie zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli. Do liderującego Arsenalu traci sześć punktów. To właśnie te dwa kluby spajają ostatnie miesiące kariery Raheema Sterlinga. Zawodnik, który poprzedni rok spędził na wypożyczeniu na Emirates Stadium, przeżył ostatnio chwile grozy.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek trenerem GKS Tychy? Żelazny: To wybitnie logiczny ruch, ale uwierzę, jak zobaczę

Dramat gwiazdy. Napadli jego dom

"Jak podają źródła, 82-krotny reprezentant Anglii, który występował w barwach "Trzech Lwów" w latach 2012–2022, w sobotni wieczór przebywał w domu z rodziną, gdy zamaskowani intruzi próbowali włamać się na jego posesję" - poinformowało "Sports Illustrated"

"Sterlingowi i jego rodzinie nic się nie stało w incydencie, do którego doszło prawdopodobnie około godziny 18:30. Niestety, to nie pierwszy raz, kiedy były napastnik Manchesteru City i Arsenalu padł ofiarą włamywaczy, którzy próbowali dostać się do jego domu" - dodało źródło.

Angielskie media dodają, że piłkarz stanął na wysokości zadania. To dzięki jego odwadze udało się przepędzić napastników. "Mężczyźni w maskach próbowali się włamać, ale uciekli, gdy Sterling uzbroił się w nóż, aby chronić swoją rodzinę" - poinformował "The Telegraph"

Media przekonują, że Sterlingowi i jego bliskim wsparcie zapewniła już Chelsea. Gest klub wart jest docenienia. Zwłaszcza, że piłkarz w tym sezonie nie wystąpił w ani jednym meczu. Kontrakt skrzydłowego z londyńskim klubem wygaśnie dopiero w 2027 roku. Wygląda jednak na to, że do tego czasu Sterlinga w Chelsea może już nie być.

Doświadczony zawodnik nie jest w planach klubu, a trener Enzo Maresca po jego powrocie z wypożyczenia do Arsenalu, nie zgłosił go do kadry na Premier League. Sterlingowi - najprawdopodobniej - pozostaje szukać nowego klubu.

Raheem Sterling to 82-krotny reprezentant Anglii. Zdobył dla niej 20 goli. W 2021 roku wywalczył z kadrą wicemistrzostwo Europy.