Joan Garcia bez ogródek o Wojciechu Szczęsnym. Tak Hiszpan widzi Polaka

Joan Garcia pod koniec września doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry na blisko miesiąc. Dzięki temu Wojciech Szczęsny wystąpił w dziewięciu meczach z rzędu. Kataloński "Sport" poinformował jednak, że na wtorkowym treningu poza Szczęsnym, Alejandro Balde oraz Pedrim pojawił się Garcia. Do sieci wypłynął nawet filmik, podczas którego widać jedną z interwencji. - Guess who's back. Back again! - słychać podśpiewującego Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Garcia wyznał, co uważa o Wojciechu Szczęsnym. Wszystko jasne

Hansi Flick potwierdził parę dni temu, że Joan Garcia już niedługo powinien wrócić do bramki. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z jego postępów, jest dobrze, ale poczekamy do przerwy na mecze reprezentacji. Wróci po przerwie - wyznał. Tym samym Hiszpan prawdopodobnie pojawi się ponownie między słupkami 22 listopada w starciu z Athletikiem Bilbao.

24-latek był w środę gościem stacji RAC1. Podczas programu przekazał, co uważa o Wojciechu Szczęsnym. - Tek (pseudonim Polaka - red.) jest zabawny, zawsze mówi śmieszne rzeczy - przyznał. Nie ma co do tego zaskoczenia, gdyż nie jest to pierwszy zawodnik, który to stwierdził. Podobnie wypowiadał się przecież o nim choćby Gavi. - To zaj****ty koleś, szczerze. Sympatyczny gość, jest przyjacielem dla każdego i wszystkim pomaga - tłumaczył.

Garcia nie ukrywa, że początek w nowym zespole był trudny. Miał problemy, by nauczyć się stylu gry Hansiego Flicka. - To inny styl gry niż ten, do którego byłem przyzwyczajony. (...) Muszę nad tym dalej popracować, ale już czuję się bardziej komfortowo - wyjaśnił. Dodał, że sposób gry podoba mu się z konkretnego powodu.

- Sprawia on, że jako bramkarze jesteśmy bardziej uważni, to ryzykowna strategia. Trzeba nad tym długo popracować, gdyż to kwestia centymetrów - stwierdził. Na koniec ujawnił, jak wyglądają jego relacje z ter Stegenem, który pierwotnie miał być niezadowolony z jego transferu. - Są dobre, jak z każdym innym kolegą z szatni - podsumował.

FC Barcelona po 12. kolejkach La Liga zajmuje pozycję wicelidera tabeli, mając w dorobku 28 pkt. Do liderującego Realu Madryt traci trzy punkty.