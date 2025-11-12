Tak potraktowali Lewandowskiego. Pajor mówi wprost: To przykre

Robert Lewandowski wrócił ostatnio po kontuzji, która wykluczyła go z m.in. El Clasico. Dwukrotnie wszedł z ławki rezerwowych, natomiast w niedzielnym meczu z Celtą Vigo wybiegł w podstawowym składzie. I pokazał, że mimo wieku wciąż jest w kapitalnej formie. Reprezentant Polski zanotował hat-tricka, dzięki czemu nie tylko awansował na pozycję wicelidera tabeli najskuteczniejszych strzelców ligi, ale również wyprzedził Neymara w rankingu najlepszych strzelców w historii FC Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Ewa Pajor zabrała głos ws. Złotej Piłki dla Lewandowskiego. Wszystko jasne

Lewandowski wciąż jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Mimo to gra i strzela mniej niż w barwach Bayernu Monachium. Wydaje się zatem, że marzenie o zdobyciu Złotej Piłki pozostanie niezrealizowane. Najbliżej było oczywiście w 2020 roku, kiedy Bayern zdobył Ligę Mistrzów, natomiast "France Football" odwołało plebiscyt z powodu pandemii.

Nasza najlepsza zawodniczka Ewa Pajor wyznała, co uważa na ten temat. - To był trudny czas dla całego świata. Świat się w tamtym momencie zatrzymał. Sport także. Po momencie wróciliśmy do gry. Jak wiemy, Robert z Bayernem Monachium wygrał Ligę Mistrzów i wszystko, co możliwe w tamtym sezonie. A jednak zadecydowali, że gala Złotej Piłki się nie odbędzie - wspominała w podcaście 'To zależy'.

- Po takim roku, jaki wtedy miał Robert Lewandowski, to trochę przykre. Bo jestem pewna, że po tak niesamowitym sezonie zdobyłby Złotą Piłkę - mówiła z przekonaniem. Pajor wierzy, że mimo wieku Lewandowski powalczy jeszcze o to prestiżowe trofeum.

- Robert gra dalej. Wciąż ma szansę, żeby zdobyć Złotą Piłkę. Obserwując, jakim jest profesjonalistą, jak dba o siebie i na jakim poziomie gra, to czemu nie? Czemu jeszcze nie mógłby zdobyć Złotej Piłki? - zapytała retorycznie.

Kontrakt Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca. Mówi się, że mocno zainteresowany jest nim AC Milan. Jego sprowadzenie sondują również saudyjscy giganci. Niektórzy uważają za to, że może nawet pozostać w katalońskim klubie.

- Wciąż nie znam odpowiedzi (na pytanie o przyszłość - red.). Nie spieszę się, jestem w zgodzie ze sobą, to najważniejsze. (...) Muszę też czuć, co jest dla mnie najlepsze. Teraz jestem spokojny, nie spieszę się i w tej chwili nie oczekuję niczego więcej. Teraz nie muszę myśleć o przyszłości. Jestem bardzo szczęśliwy i skoncentrowany na tym sezonie. O tym myślę - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej.