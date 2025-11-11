Dramatyczne wieści ws. gwiazdy. 48-krotny reprezentant Brazylii trafił do szpitala

Z powodu kontuzji Oscara ominęło już kilkadziesiąt spotkań, które mógł zagrać w Sao Paulo. Przez rok uzbierał niecałe 1500 minut w barwach tej drużyny. Od lipca leczył kontuzję i nie pojawiał się na boisku. Oczekiwano jednak, że do końca tego tygodnia będzie już gotowy do gry - akurat na nowy sezon ligi brazylijskiej.

Oscar trafił do szpitala. Były reprezentant Brazylii ma problemy z sercem

Tylko że te plany trzeba odłożyć na półkę. Jak informują brazylijskie media Oscar źle się poczuł podczas wtorkowych testów medycznych, które przechodził w klubie. Problemy miały pojawić się w trakcie jazdy na rowerze stacjonarnym. Przeprowadzone testy wykazały zmiany kardiologiczne u 34-letniego zawodnika. Brazylijczyk natychmiast został przetransportowany karetką do szpitala. Jego stan jest stabilny, znajduje się obecnie pod obserwacją lekarzy.

Według portalu ge.globo.com Oscar rozważa przejście na sportową emeryturę. "Szanse na to są duże" - czytamy. Według tego samego źródła pierwsze nieprawidłowości miały być widoczne już w trakcie badań sprzed kilku miesięcy, ale wtedy Sao Paulo miało utrzymywać, że piłkarz jest zdolny do gry.

W oficjalnym komunikacie klub poinformował, że kolejne informacje zostaną ujawnione dopiero po przeprowadzeniu kolejnych badań i w porozumieniu z zawodnikiem.

Kontrakt Oscara z Sao Paulo obowiązuje do 2027 roku. W latach 2012-2017 Brazylijczyk był piłkarzem Chelsea. Kolejne lata spędził w Chinach. W swoim dorobku ma też 48 meczów w kadrze narodowej, dla której zdobył 12 bramek - jedną z nich w pamiętnym meczu Brazylia - Niemcy (1:7).