Gruchnęły wieści ws. Neymara. Wszyscy już mają go dość. Oto powód

31 stycznia 2025 roku - po niespełna 12 latach gry poza granicami ojczyzny - Neymar wrócił do Brazylii. Podpisał kontrakt ze swoim macierzystym klubem, Santosem. Do tej pory w 15 spotkaniach tego sezonu zdobył trzy gole. Na trafienie czeka jednak od 5 sierpnia i meczu z Juventude (3:1). W brazylijskiej prasie postanowiono wyłożyć całą prawdę dotyczącą słynnego piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem co na to trener

Neymar krytykowany w Brazylii. "Jego zachowanie..."

"Neymar nie jest już jednogłośnym faworytem w Santosie. Jego zachowanie przed, w trakcie i po meczu z Flamengo irytowało kolegów z drużyny i zarząd, wywołując niepokój w czasie, gdy Santos walczy o uniknięcie spadku z brazylijskiej ekstraklasy" - napisał portal ge.globo.com.

Brazylijskie media wprost piszą o tym, że Neymar sprawia wrażenie zawodnika, który uważa, że jego koledzy nie są na tyle zdolni, by pomóc zespołowi w utrzymaniu się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Przywołana została jedna z sytuacji.

"Neymar przeprosił swoich kolegów z drużyny w szatni, głównie za to, że kopnął w nich kubek z wodą, opuszczając boisko podczas niedzielnego meczu. Gwiazdor był głównie zirytowany sędziowaniem, o czym publicznie wspominał nawet w przerwie spotkania" - czytamy.

"Globo" pisze o podwójnych standardach dotyczących poszczególnych zawodników. Neymar nie zagrał w meczu z Palmeiras z powodów zdrowotnych i nie poleciał z drużyną do Rio de Janeiro. Kapitan został w ośrodku treningowym i trenował - w przeciwieństwie do Luana Peresa, innego kontuzjowanego zawodnika, który musiał normalnie lecieć z drużyną.

Dziennikarze zauważają także, że jedną z ofiar irytacji Neymara został także trener Juan Pablo Vojvoda, na którego zawodnik miał być zirytowany z powodu ściągnięcia go z boiska.

"W tym momencie w klubie panują dwie opinie: Neymar może dać z siebie więcej niż do tej pory, ale jego zachowanie na Maracanie bardziej przeszkadza niż pomaga" - pisze brazylijska prasa.

Dobra dyspozycja Neymara może być istotną składową dla sukcesu reprezentacji Brazylii, która w przyszłym roku podejmie próbę odzyskania tytułu mistrzów świata. Brazylijczycy na złoto mundialu czekają od 2002 roku. Selekcjoner Carlo Ancelotti zapowiadał, że Neymar nie będzie miał problemu z grą w kadrze, jeśli będzie w optymalnej formie.