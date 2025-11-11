Te słowa mówią wszystko o Lewandowskim w Barcelonie. Głos prosto z szatni

Robert Lewandowski pokazał, że nadal może dać dużo FC Barcelonie. Polak wrócił do podstawowego składu Barcelony po kontuzji i strzelił hat-tricka w meczu z Celtą Vigo (4:2). Został oczywiście wybrany najlepszym zawodnikiem tego spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Tak Frenkie de Jong podsumował Lewandowskiego. Klasa

Gra i osiągnięcia Lewandowskiego imponują jego kolegom. "Mundo Deportivo" cytuje wypowiedź Frenkiego de Jonga, pomocnika Barcelony. Podobnie jak Polak przebywa on teraz na zgrupowaniu swojej kadry, ale w rozmowie nie zabrakło wątku Barcelony i Lewandowskiego.

- Z powrotem Lewandowskiego nasza drużyna jest zdecydowanie lepsza. Różnica, jaką robi, jest ogromna, wszyscy to wiedzą. Robert udowadnia to od prawie 15 lub 20 lat, zawsze strzelając gole. To napastnik światowej klasy - powiedział Frenkie de Jong. "Mundo Deportivo" określiło tę wypowiedź jako "słowa uznania dla Lewandowskiego, tak otwarte i szczere, że wyraźnie wyznaczają one hierarchię polskiego napastnika nad resztą". Co ciekawe, w tym samym meczu de Jong niespecjalnie się popisał, bo wyleciał z boiska za dwie żółte kartki i będzie musiał pauzować w następnym meczu.

Czytaj też: Wieści o Szczęsnym nadeszły prosto z Barcelony

Nie tylko de Jong docenia Lewandowskiego. Zaraz po meczu z Celtą Polaka pochwalił też Dani Olmo. - Robert jest bardzo ważny dla nas, dzisiaj to udowodnił. Potrzebujemy go na 100%, ponieważ wnosi wiele do drużyny - powiedział Hiszpan.

Również hiszpańskie media rozpływały się nad Polakiem po jego występie. - Wymarzony powrót do podstawowego składu. Zdobył fenomenalnego hat-tricka i dał jasno do zrozumienia Hansiemu Flickowi, że niezależnie od tego, jak bardzo kwestionowane są jego występy czy wiek, Polak zawsze daje z siebie wszystko na boisku. Niewiele mu potrzeba, żeby zrobić różnicę - pisał "Sport". - Triumfalny powrót do wyjściowej jedenastki. [...] Hat-trick to zupełnie inna bajka - dodało "ElDesmarque".

W piątek jednak nie będzie sentymentów. Robert Lewandowski i Frenkie de Jong staną w piątek naprzeciw siebie w meczu Polska - Holandia na PGE Narodowym w eliminacjach do mundialu. Trzy dni później Holendrzy zagrają w Amsterdamie z Litwą, a Polacy na wyjeździe z Maltą. Relacje na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.