Gigantyczny skandal w klubie Polaka. Prezes zatrzymany

"Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) poinformował w poniedziałek, że 1024 zawodowych piłkarzy zostało skierowanych do Komisji Dyscyplinarnej ds. Zawodowej Piłki Nożnej (PFDK) pod zarzutem udziału w nielegalnych zakładach bukmacherskich" - czytamy w "Dailysabah".

Prezes Eyupsporu zatrzymany. "Nadużywanie władzy"

Na ten moment nakazem zatrzymania objęto 21 osób, w tym 17 sędziów. Jak podaje agencja prasowa Anadolu, część osób z tego grona musi pozostać w areszcie na dłużej. Wśród nich jest Murat Ozkaya, prezes Eyupsporu.

To klub, w którym od września bieżącego roku występuje Mateusz Łęgowski. 22-latek w przeszłości był nazywany przyszłością reprezentacji Polski. W seniorskiej kadrze zagrał jednak tylko jeden mecz. Miało to miejsce w 2022 roku. Dużo razy więcej wybiegał na boisko w drużynie narodowej do lat 21. Mowa o 22 występach.

A co z prezesem Eyupsporu? Według Anadolu, działacz miał wpływać na wyniki meczów oraz nadużywać władzy. Jego drużyna zajmuje aktualnie 17. miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Potężna afera w Turcji. Te liczby pokazują wiele

Mamy do czynienia z bezprecedensowym skandalem w historii piłki. Afera bukmacherska wybuchła w Turcji kilkanaście dni temu, gdy okazało się, że spośród 571 sędziów w tamtejszych ligach zawodowych, aż 371 miało założone konta bukmacherskie. Udowodniono już, że 152 arbitrów regularnie obstawiało mecze i inne zdarzenia w zakładach bukmacherskich. Oczywiście w tym gronie byli także czołowi sędziowie.

Cała sprawa wywołuje potężny niesmak i może ciągnąć się jeszcze przez długi czas. Wśród zawieszonych zawodników mają być nawet gracze dwóch czołowych klubów - Galatasaray i Besiktasu. Rozgrywki drugiej i trzeciej ligi wstrzymano.