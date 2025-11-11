Tak potraktowali Lewandowskiego podczas lotu z USA do Polski

Robert Lewandowski w poniedziałek wieczorem czasu polskiego wziął udział w ceremonii z okazji Narodowego Święta Niepodległości i włączył biało-czerwone podświetlenie Empire State Building. "Zrobił to z dużym uśmiechem na twarzy. Pierwszy raz w historii ten wieżowiec (jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli nie tylko miasta, ale także całych Stanów Zjednoczonych) był podświetlony w kolorach polskiej flagi" - pisał Paweł Matys ze Sport.pl.

Kapitan polskiej kadry nie krył, że wydarzenie w USA było dla niego wyjątkowe. - Jest mi bardzo miło, jestem bardzo dumny. Nie jest to wyróżnienie dla mnie, ale chyba dla wszystkich Polaków i całej ojczyzny - wyznał. Dziennikarz zapytał go również o to, co czuje, gdy słyszy słowo "Polska"? - Dziś przede wszystkim niepodległość i to, jakimi jesteśmy wspaniałymi ludźmi - przekazał w rozmowie z Pawłem Żuchowskim z RMF.

Lewandowski wrócił już do Polski i lada moment wspólnie z Janem Urbanem wyjdą na konferencję prasową podczas listopadowego zgrupowania. Wcześniej napastnik zdążył jeszcze zamieścić post w mediach. "Dziękuję za łagodny lot" - przekazał na Instagramie, dodając dwie fotografie z pokładu samolotu. Na pierwszym pozuje sam, natomiast na drugim - z całą załogą Polskich Linie Lotnicze LOT.

Niektórzy fani oraz eksperci uważali, że wyjazd Lewandowskiego do USA to skandal. Jakie zdanie miał były agent piłkarza Cezary Kucharski? "Jaki znów skandal!?" - zapytał retorycznie na portalu X. "Dzień jak co dzień... Lewy uznał, że w towarzystwie małżonki Anny w podróży do USA lepiej przygotuje się do meczu z Holandią niż z selekcjonerem Janem Urbanem i piłkarzami reprezentacji" - szydził.

Lewandowski pierwszy trening z zespołem przed starciem z Holendrami odbędzie dopiero w środę. Mecz Polska - Holandia zaplanowano na piątek, 14 listopada o godz. 20.45. Trzy dni później Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Maltą. Zapraszamy Państwa na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.