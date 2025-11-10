Szymański na wylocie z klubu. Wiadomo, za ile odejdzie

W ostatnich miesiącach Sebastian Szymański nie ma łatwego życia. Jego pozycja w Fenerbahce Stambuł wyraźnie słabnie. W tym sezonie rozegrał w barwach "Żółtych Kanarków" dwadzieścia spotkań. Strzelił dwa gole i zanotował też dwa asysty. Spośród wszystkich meczów tylko w połowie z nich wychodził na boisko w podstawowym składzie. Nie dziwi, że Szymański najchętniej wyrwałby się ze Stambułu.

Odejście coraz bliżej. Fenerbahce chce zarobić

Ridvan Dilmen, ekspert telewizyjny, a w przeszłości piłkarz, jest przekonany, że podczas przyszłorocznego letniego okienka transferowego Fenerbahce sprzeda polskiego pomocnika. Z racji tego, że kontrakt Szymańskiego wygasa w czerwcu 2027 roku, to wówczas będzie ostatnia szansa dla klubu na to, by zarobić solidne pieniądze.

A o jakiej kwocie mówimy? Portal transferfeed zasugerował, że Fenerbahce będzie zadowolone, jeśli otrzyma za Szymańskiego 14 mln euro. Wciąż nie można wykluczyć przenosin 26-latka do Olympique Lyon. Obie strony już wcześniej miały kontakt, a Francuzi doceniają umiejętności byłego zawodnika takich klubów jak m.in. Feyenoord czy też Legia Warszawa.

Szymański mile widziany w Bundeslidze

Możliwy jest również transfer do niemieckiej Bundesligi. Wśród zainteresowanych usługami Polaka wymienia się Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart oraz Eintracht Frankfurt.

Szymański jest piłkarzem Fenerbahce od lipca 2023 roku. W przeszłości był bardzo chwalony za grę dla tego zespołu - choćby przez samego Jose Mourinho.

Portugalczyka nie ma już w roli trenera tej drużyny od końca sierpnia bieżącego roku. Wcześniej to on blokował transfer Polaka do Olympique Lyon. Teraz wygląda na to, że zmiana klubu jest potrzebna i nie powinno być z tym większym problemów zarówno po stronie zawodnika, jak i Fenerbahce.