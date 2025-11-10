Szymański na wylocie z klubu. Wiadomo, za ile odejdzie

W ostatnich miesiącach Sebastian Szymański nie ma łatwego życia. Jego pozycja w Fenerbahce Stambuł wyraźnie słabnie. W tym sezonie rozegrał w barwach "Żółtych Kanarków" dwadzieścia spotkań. Strzelił dwa gole i zanotował też dwa asysty. Spośród wszystkich meczów tylko w połowie z nich wychodził na boisko w podstawowym składzie. Nie dziwi, że Szymański najchętniej wyrwałby się ze Stambułu.
Ridvan Dilmen, ekspert telewizyjny, a w przeszłości piłkarz, jest przekonany, że podczas przyszłorocznego letniego okienka transferowego Fenerbahce sprzeda polskiego pomocnika. Z racji tego, że kontrakt Szymańskiego wygasa w czerwcu 2027 roku, to wówczas będzie ostatnia szansa dla klubu na to, by zarobić solidne pieniądze.
A o jakiej kwocie mówimy? Portal transferfeed zasugerował, że Fenerbahce będzie zadowolone, jeśli otrzyma za Szymańskiego 14 mln euro. Wciąż nie można wykluczyć przenosin 26-latka do Olympique Lyon. Obie strony już wcześniej miały kontakt, a Francuzi doceniają umiejętności byłego zawodnika takich klubów jak m.in. Feyenoord czy też Legia Warszawa.
Możliwy jest również transfer do niemieckiej Bundesligi. Wśród zainteresowanych usługami Polaka wymienia się Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart oraz Eintracht Frankfurt.
Szymański jest piłkarzem Fenerbahce od lipca 2023 roku. W przeszłości był bardzo chwalony za grę dla tego zespołu - choćby przez samego Jose Mourinho.
Portugalczyka nie ma już w roli trenera tej drużyny od końca sierpnia bieżącego roku. Wcześniej to on blokował transfer Polaka do Olympique Lyon. Teraz wygląda na to, że zmiana klubu jest potrzebna i nie powinno być z tym większym problemów zarówno po stronie zawodnika, jak i Fenerbahce.
