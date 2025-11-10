Gigantyczna afera na cały kraj! Ponad 1000 piłkarzy w prokuraturze

Pod koniec października w Turcji wybuchła wielka afera z udziałem sędziów meczów piłki nożnej. "Prezes tamtejszej federacji Ibrahim Haciosmanoglu zorganizował konferencję prasową, na której poinformował, że setki tureckich sędziów ma konta na stronach bukmacherskich, a wielu nadal obstawia mecze" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. "W naszych profesjonalnych ligach 371 z 571 aktywnych sędziów ma konta związane z zakładami bukmacherskimi. Aż 152 z nich nadal regularnie obstawia wyniki spotkań - mówił Haciosmanoglu.

Ponad tysiąc piłkarzy w Turcji przed Komisją Dyscyplinarną

Teraz nowe informacje w tej sprawie przekazał turecki "Dailysabah". Okazało się, że aż ponad tysiąc piłkarzy ma być przesłuchanych w Komisji Dyscyplinarnej ds. Zawodowej Piłki Nożnej pod zarzutem udziału w nielegalnych zakładach bukmacherskich.

"Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) poinformował w poniedziałek, że 1024 zawodowych piłkarzy zostało skierowanych do Komisji Dyscyplinarnej ds. Zawodowej Piłki Nożnej (PFDK) pod zarzutem udziału w nielegalnych zakładach bukmacherskich" - czytamy.

Wśród tych piłkarzy są m.in.: Eren Elmali i Metehan Baltac (Galatasaray), Necip Uysal i Ersin Destanoglu (Besiktas), Boran Baskan i Salih Malkocoglu (Trabzonspor).

"W oświadczeniu podano, że zawodnicy zostali objęci postępowaniem „na podstawie artykułu 57 Regulaminu Dyscyplinarnego w Piłce Nożnej obowiązującego od 10 listopada 2025 roku", dodając, że w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie zostaną podjęte środki dyscyplinarne" - pisze "Dailysabah".

Turecki Związek Piłki Nożnej dodał, że sprawy 47 piłkarzy, którzy postawili tylko jeden zakład, zostaną ponownie rozpatrzone po otrzymaniu dodatkowych dowodów od odpowiednich instytucji.

To jednak nie koniec. Turecki dziennik "Turkiye" poinformował, że około 600 piłkarzy zostało wezwanych na przesłuchanie przez policję w związku z obstawianiem meczów piłkarskich. Zawodnicy, trenerzy i menedżerowie zawierali zakłady za pośrednictwem nielegalnych stron internetowych działających w Albanii, Bułgarii i Cyprze Północnym.

Komisja Dyscyplinarna zawiesiła już 149 sędziów za ustawianie meczów. Tureccy prokuratorzy wydali nakazy aresztowania dla 21 osób, w tym 17 sędziów i jednego prezesa klubu.

Po 12. kolejkach ligi tureckiej tego sezonu liderem jest Galatasaray (29 punktów), drugie miejsce zajmuje Fenerbahce (28.), a trzecie Trabzonspor (25.).