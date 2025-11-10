Powrót na stronę główną
To niesłychane, co zrobił Neymar. Wielka frustracja, kibice zaczęli gwizdać
Neymar na początku listopada wrócił do gry po kontuzji uda. Nie trzeba było wiele czasu, żeby znowu znalazł się na okładkach brazylijskich gazet. Podczas meczu z Flamengo 33-latek wściekał się na arbitra i był też widocznie sfrustrowany postawą kolegów z drużyny. W pewnym momencie zrobił coś, co trudno było wytłumaczyć.
Powrót Neymara do Brazylii nie przebiega tak, jak wielu zakładało. Były gracz FC Barcelony miał w ciągu ostatniego roku lepsze momenty, ale w większości meczów rozczarowywał. Na dodatek regularnie doznaje kontuzji, co utrudnia mu ewentualny powrót do kadry narodowej, a jego Santos jest skazany na walkę o utrzymanie. Neymar coraz częściej jest też obiektem krytyki w brazylijskich mediach. W niedzielnym meczu z Flamengo według niektórych przekroczył pewne granice.

Nie do wiary, co zrobił Neymar. Brak szacunku?

Santos po trzydziestu dwóch kolejkach ligi brazylijskiej znajduje się w strefie spadkowej (na 17. miejscu) i bardzo potrzebuje jakichkolwiek punktów. W niedzielę jednak ich nie zdobył - spotkanie z Flamengo zakończyło się zwycięstwem ekipy Filipe Luisa 3:2. Neymar nie zanotował udanego występu, a w pewnym momencie dał wyraz swojej frustracji. Przebiegł przez połowę boiska, żeby "zabrać" rzut wolny bramkarzowi Santosu. Następnie leniwym truchtem ruszył w kierunku reszty kolegów.

W 85. minucie spotkania Neymar został zmieniony przez trenera Juana Pablo Vojvodę, co również mu się nie spodobało. Kibice pożegnali gwiazdora głośnymi gwizdami. Najwięcej do powiedzenia 33-latek miał jednak o arbitrze meczu z Flamengo. - Sędzia jest godny pożałowania. Sędziuje źle i z całym szacunkiem, jest arogancki. Za każdym razem, gdy idą do szatni, mówią, że tylko kapitan może mówić. Kiedy próbujemy z nim porozmawiać, odwraca się do nas plecami i ucieka. Kiedy z nim rozmawiam, zaczyna nam grozić. [...] Sędziowie w Brazylii popełniają wiele błędów. Trzeba temu zaradzić. Dzisiejsza arogancja sędziego, którego nazwiska nawet nie znam, jest nie do przyjęcia - stwierdził przed kamerą TNT Sports.

Zachowanie Neymara zostało źle przyjęte w brazylijskich mediach. Oto co powiedział o nim Neto, były piłkarz grający na pozycji pomocnika, a obecnie ekspert ESPN: - Widziałeś, jak (Juan Pablo) Vojvoda zdjął Neymara? On nic nie zrobił w tym meczu, do cho**ry! Po prostu kręcił się w kółko po boisku. Pojechał na Grand Prix Formuły 1, spotkał się tam z kierowcami. A potem wyszedł w podstawowym składzie i nic nie pokazał. Szkoda grać w piłkę nożną w ten sposób - podsumował Brazylijczyk.

Kolejny mecz Santos rozegra w niedzielę, 16 listopada. Rywalem ekipy Neymara będzie Palmeiras.

