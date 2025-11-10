Robert Lewandowski strzelił trzy gole w wygranym 4:2 meczu FC Barcelony z Celtą Vigo. 37-latek wrócił do wyjściowego składu Blaugrany po kontuzji, którą odniósł podczas październikowego starcia z Litwą.

Anna Lewandowska zaczęła się pakować

Wyczyn strzelecki kapitana reprezentacji Polski celebrowała także jego żona - Anna Lewandowska, która wrzuciła na Instagram relacje z tych trafień oraz wspólne zdjęcie z mężem.

Dzień po meczu FC Barcelony Anna Lewandowska pokazała jak... się pakuje. Na Instastories zamieściła dwa filmiki. Jedno jest w przyspieszonym tempie i pokazuje, jak pakuje rzeczy do walizki. Kolejne nagranie zawiera jej komentarz i rady dot. pakowania. - Kanty na płasko między ubrania, ale pamiętajmy, żeby były w woreczkach, by buty też się nie niszczyły. W jedną część walizki jestem w stanie spakować praktycznie wszystkie rzeczy. A w drugiej wszystko, co zostanie - kosmetyki i tym podobne - wskazała.

- Udało się. Spakowałam się na płasko - buty, zrolowane rzeczy sportowe po bokach, torba sportowa. Wszystko jest na płasko. Tam, gdzie jeszcze jest miejsce, wejdzie bielizna oraz skarpetki. Cała połówka to kilka par spodni, butów, kurtki, płaszcze. Naprawdę polecam taki typ pakowania. Nie chcę się mądrzyć ani mówić, że nagle Ania Lewandowska uczy, jak pakować ludzi, tylko po prostu wiele osób mnie pytało, ze względu na moje częste podróże, jak się pakować, kiedy się ma mało czasu i na przykład nie chcemy mieć pogniecionych rzeczy - dodała.

Lewandowski leci do USA.

Anna Lewandowska zamiast do Polski wybrała się do USA, a konkretniej do Nowego Jorku, o czym poinformowała na Instagramie. Jak informuje "Przegląd Sportowy" - poleci z nią jej mąż - Robert Lewandowski, który przecież został powołany do kadry przez Jana Urbana na dwa ostatnie mecze fazy grupowej el. mistrzostw świata 2026. - Kapitan kadry ma wziąć w USA udział w "okołoświątecznej ceremonii", a na zgrupowaniu pojawić się ma dopiero we wtorek - czytamy w artykule.

Przypomnijmy, że nasi zawodnicy zmierzą się z Holandią 14 listopada. Trzy dni później zmierzymy się z Maltą.

Początek listopadowego zgrupowania już w poniedziałek 10 listopada. Zawodnicy mają pojawić się w hotelu o godz. 18:00. Dzień później po godz. 15:30 zaplanowano konferencję prasową.

- Co ciekawe, snajper Barcelony już we wtorek ma być w kraju i nawet wziąć udział w tradycyjnej konferencji prasowej - informuje portal.