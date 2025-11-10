Podszedł do rzutu karnego. To, co stało się potem, będzie legendą

FC Porto wymęczyło zwycięstwo 0:1 z Famalicao w meczu 11. kolejki ligi portugalskiej. W 19. minucie z boiska musiał zejść Jan Bednarek, który doznał kontuzji kolana. W innym starciu Benfica mierzyła się z Casą Pią, która walczy o utrzymanie.

Kuriozalny samobój w lidze portugalskiej

To spotkanie zaczęło się wręcz perfekcyjnie, bo już w 17. minucie zdobył Heorhij Sudakow. W 60. minucie na 2:0 z rzutu karnego podwyższył Vangelis Pavlidis. Po tym trafieniu zaczęły się dziać złe rzeczy dla gospodarzy. Pięć minut później został podyktowany dla gości. Do piłki podszedł Brazylijczyk Cassiano. Jego strzał obronił Andriej Trubin. Jednak to, co później się stało, przeszło wszelkie pojęcie.

Do wybitej piłki przez Trubina dopadł Tomas Araujo. Portugalczyk próbował ją wybić, ale... trafił w samo okno własnej bramki. To był wyjątkowej urody samobój. "Ojej! Samobój! Co tutaj się stało?! (...) Komedia pomyłek" - reagował komentator Eleven Sports.

Po tym trafieniu Portugalczyk padł na kolana, zakrywając twarz rękoma. Od razu podbiegli do niego koledzy, który zaczęli go pocieszać. Bramkarz Benfiki nawet nie wiedział, jak ma zareagować na to, co się stało.

To jeszcze nie było najgorsze. W doliczonym czasie gry (90+1') Renato Nhaga doprowadził do wyrównania. Benfica nie miała już czasu na strzelenie zwycięskiego gola. To sprawiło, że Benfica z dorobkiem 25 pkt plasuje się na trzecim miejscu w tabeli ligi portugalskiej. Pierwsze jest FC Porto Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora - 31 pkt. Drugi jest Sporting, który traci do lidera trzy "oczka".