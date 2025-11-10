Nagły atak zimy. Wszyscy widzieli, w jakich warunkach musieli grać

"To równie dobrze mógłby być hokej", "Szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, jaki sport oglądam", "Możemy pokazać to w Premier League, kiedy odwołują mecze z powodu zimna?" - to tylko kilka komentarzy pod klipem z meczu. Była 40. minuta i 1:0 dla Cavalry, kiedy kapitalną przewrotką w polu karnym popisał się 23-letni David Rodriguez. Ale nie to przykuwa uwagę najbardziej, a warunki, w jakich od 1. minuty grali piłkarze obu zespołów.

Takiego finału jeszcze nie widzieliście. Śnieżna bitwa o tytuł

To dopiero początek listopada, ale w Kanadzie już nastąpił potężny atak zimy. Całe boisko było przykryte grubą warstwą śniegu. Wszystko dookoła było białe. A na domiar złego śnieg cały czas sypał się z nieba. Trudno sobie wyobrazić, że w Polsce lub w innych ligach taki mecz nie został przełożony. Dodajmy, że według kanadyjskich mediów termometry podczas meczu wskazywały -8 stopni Celsjusza. Odśnieżanie najważniejszych linii boiska odbywało się co 15 minut. Nawet bramkarze pomagali w odśnieżaniu pól karnych podczas przerw. Aż dziw bierze, że spotkanie zostało dokończone.

I to nie po 90, a po 120 minutach. A nawet więcej, bo przerwa przed dogrywką trwała 60 minut. Udało się w tym czasie usunąć z murawy większość śnieg. W regulaminowym czasie gry było 1:1. Bohaterem dogrywki i całego finału został wspomniany Rodriguez, który w 107. minucie dał Atletico zwycięstwo i pierwszy w historii tytuł mistrzowski.

"W typowo kanadyjskim finale CPL David Rodríguez popisał się zimową magią na śniegu w Ottawie, zapewniając Atlético Ottawa pierwszy Puchar Gwiazdy Północnej w epickim meczu rozstrzygniętym w dogrywce" - czytamy na stronie organizatora rozgrywek canpl.ca.

"Napastnik Atlético Ottawa David Rodríguez nigdy nie widział śniegu aż do lutego tego roku. Kilka miesięcy później, mimo śnieżycy i śniegu sięgającego kostek, strzelił dwa gole, dzięki czemu zdobył Puchar Gwiazdy Północnej i wyróżnił się tytułem MVP finałów Canadian Premier League" - czytamy na portalu sportsnet.ca.

- Miałem doświadczenie w grze na śniegu w czasach studenckich – powiedział piłkarz Cavalry, Sergio Camargo. - Ale nie było nic podobnego, gdzie śnieg był tak gruby i trudny do dryblingu i prowadzenia piłki. To był kluczowy czynnik dla obu drużyn, więc to nie jest wymówka. Po prostu kolejny dodatek do tego pamiętnego finału - dodał.

Dwa dni przed finałem media kanadyjskie informowały, że wydano ostrzeżenia dla rejonu Ottawy w związku z możliwymi, pierwszymi o tej porze roku gwałtownymi opadami śniegu. Te, jak widać, rzeczywiście miały miejsce. Miało spaść do około 20 cm śniegu. - To nie był mecz. To była walka - powiedział po spotkaniu trener Cavalry, Tommy Wheeldon Jr.