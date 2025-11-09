Trzy gole w meczu Manchesteru City z Liverpoolem. To była deklasacja

Liverpool po fantastycznym początku sezonu pod koniec września wpadł w kryzys. Kolejnych siedem spotkań, to było aż sześć porażek. Dopiero parę dni temu udało się przełamać złą serię. Piłkarze Arne Slota pewnie pokonali u siebie Aston Villę, natomiast w środę pokonali Real Madryt. Choć Thibaut Courtois wyprawiał cuda między bramkami, to w 61. minucie nie był w stanie odbić strzału Alexisa Mac Allistera i finalnie mecz zakończył się wynikiem 1:0.

Wielkie show w hicie Premier Legaue. Jeremy Doku bohaterem

Po pokonaniu lidera La Liga mogło się wydawać, że piłkarze Arne Slota będą w stanie pokonać Manchester City na Etihad Stadium. Była 13. minuta, kiedy Giorgi Mamardaszwili dodatkowo zmotywował zespół do pracy, gdyż odbił uderzenie Erlinga Haalanda z rzutu karnego. Choć wydawało się, że goście wykorzystają ten bodziec, to tak się nie stało.

29. minuta, dośrodkowanie Matheusa Nunesa i gol. Erling Haaland wygrywa pojedynek w powietrzu z Konate i pokonuje bramkarza. Było to dla niego 28. trafienie w tym sezonie, a 99. w Premier League. Tuż przed przerwą, w doliczonym czasie gry, wynik podwyższył sprowadzony w lutym z FC Porto za 60 mln euro Nico Gonzalez. Trzeba przyznać, że miał dużo szczęścia, gdyż gruziński bramkarz prawdopodobnie odbił jego strzał, natomiast po rykoszecie został zmylony i piłka wpadła do bramki. Do przerwy było zatem 2:0.

Slot próbował reagować i w 56. minucie wprowadził na murawę Cody'ego Gakpo. Ale na nic się to zdało, gdyż siedem minut później niesamowitą akcję przeprowadził Jeremy Doku. Przyjął piłkę na skraju pola karnego, minął rywala, zszedł do środka i bezbłędnie uderzył w kierunku dalszego słupka. - On w pełni na to zasłużył, jeżeli ma zostać niekwestionowaną gwiazdą tego wieczoru. Spektakularna, kapitalna bramka - relacjonowali komentatorzy Canal+ Sport.

Belg był najlepszym piłkarzem na murawie. Portal Sofascore ocenił jego występ na 9,5. Miał aż siedem na osiem udanych dryblingów, trzy kluczowe podania, a ponadto wygrał 11 spośród 14 pojedynków i oddał trzy strzały celne.

Ostatecznie Manchester City wygrał 3:0. Dzięki temu awansował na drugą lokatę w tabeli, mając w dorobku 22 pkt. Do liderującego Arsenalu traci cztery punkty. Liverpool jest dopiero ósmy (18 pkt).