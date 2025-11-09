Nagle gruchnęły ważne wieści dla reprezentacji Polski! Chodzi o baraże

Reprezentacja Polski rozegra w listopadzie dwa ostatnie mecze eliminacji do mistrzostw świata 2026 - u siebie z Holandią (14 listopada) i na wyjeździe z Maltą (17 listopada). Teoretycznie Biało-Czerwoni mogą wyjść jeszcze z grupy, choć to mało prawdopodobne. Musieliby pokonać "Oranje" i liczyć też na wpadkę Holendrów w ostatniej kolejce z Litwą. Polacy zapewne zagrają w marcowych barażach.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

Możliwa ważna zmiana tuż przed losowaniem MŚ

Zanim poznamy ostatnich uczestników przyszłorocznego mundialu, odbędzie się losowanie fazy grupowej. Ceremonię zaplanowano na 5 grudnia w Kennedy Center w Waszyngtonie. Według najnowszych doniesień FIFA chce zmienić reguły losowania na mniej niż miesiąc przed wydarzeniem. Na tej zmianie miałyby skorzystać zespoły z baraży, w tym Polska.

Według informacji analityków z Football Meets Data FIFA zamierza zmienić zasady rozstawienia drużyn, które zakwalifikują się na mistrzostwa świata w 2026 r. poprzez baraże. Część drużyn, które awansują na turniej po przejściu konkretnej ścieżki barażowej (4 europejskie i 2 z baraży interkontynentalnych), może być rozstawionych w wyższych koszykach. Brany będzie pod uwagę ranking FIFA drużyny najwyżej notowanej w danej ścieżce.

To duża zmiana względem sytuacji z losowania przed MŚ w Katarze, gdzie zespoły z baraży automatycznie lądowały w czwartym koszyku.

Według najnowszych wyliczeń FMD dzięki tej zmianie Polska znalazłaby się w trzecim koszyku. Tak samo Turcja, Ukraina i Nigeria, które są odpowiednio na 26., 27., i 41. miejscu w rankingu FIFA. Ale oczywiście musiałyby najpierw awansować na MŚ.

Zobacz też: Skandal po meczu Sabalenka - Rybakina. "Wyprał jej mózg"

Taka zmiana byłaby też bardzo korzystna dla Włochów, których zabrakło na dwóch ostatnich mundialach. W razie awansu wskoczyliby do pierwszego koszyka podczas losowania i wyrzucili z niego Niemców. Są przed nimi bezpośrednio w rankingu (9. miejsce Italii, 10. miejsce Niemców).

Rozstawienie barażowych zespołów spowodowałoby, że do czwartego koszyka spadłyby Tunezja, Katar, Uzbekistan, Arabia Saudyjska i RPA.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata pierwszy raz zostaną rozegrane w trzech krajach - Kanadzie, USA i Meksyku. Pierwszy raz wystąpi na mundialu aż 48 drużyn, będą one podzielone na 12 grup, po cztery zespoły w każdej. Turniej odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca 2026 r.