Ojciec Yamala ujawnił szokującą prawdę o swoim życiu

Lamine Yamal to absolutna gwiazda futbolu. Pod koniec kwietnia 2023 roku zadebiutował w seniorskiej drużynie FC Barcelony i szybko stał się jej filarem. Od tego czasu rozegrał kolejnych 115 spotkań, zdobywając 30 goli i 40 asyst. Szybko dostał też powołanie do reprezentacji Hiszpanii, gdzie bryluje. Dość powiedzieć, że razem z kadrą wywalczył już mistrzostwo Europy i to dzień po swoich... 17. urodzinach. Te ogromne sukcesy przekładają się również na solidne wynagrodzenie. W stolicy Katalonii zarabia ponad 16 mln euro rocznie. Dzięki temu on i jego rodzina mogą żyć dostatnio. Mimo to nie wszyscy chcą polegać tylko na piłkarzu i być całkowicie na jego utrzymaniu, nie robiąc nic więcej w życiu.

Ojciec Lamine'a Yamala ujawnił, czym się zajmuje

Okazuje się, że mimo fortuny, która spływa na konto Yamala, jego ojciec wciąż pozostaje aktywny zawodowo. Ujawnił to sam zainteresowany. - Wiele osób bredzi. Mówią: "Czemu nie pracujesz? Czemu żyjesz na koszt syna?". No cóż, tak, żyję z syna i jestem mu za to wdzięczny, ale syn nie musi mnie zabierać do domu starców, wciąż mogę pracować - mówił ojciec Yamala, cytowany przez kurir.rs. A na tym nie koniec. Mounir Nasraoui zdradził, czym konkretnie się zajmuje. Można się zdziwić. - Zbieram kartony w Barcelonie i sprzedaję je po osiem centów za kilogram - wyjawił.

Poza pracą ojciec stara się mocno wspierać Yamala i często gości na jego meczach. Widać, że 18-latek jest jego oczkiem w głowie. To dzięki tacie piłkarz zainteresował się futbolem i zaczął rozwijać się w tym kierunku. - Widziałem, jak Mounir cały czas zabierał go na piłkę, odkąd skończył sześć lat. Zawsze przynosił mu kanapki na boisko - wspominał szef jednego z barów w Rocafondzie, gdzie urodził się i wychował Yamal.

Lamine Yamal przed szansą na kolejną bramkę w niedzielny wieczór

Yamal wystąpił w 10 meczach tego sezonu, strzelając pięć goli i notując sześć asyst. Hansi Flick musi jednak na niego uważać. W ostatnim czasie Hiszpan uskarżał się na kłopoty zdrowotne, szczególnie z plecami. Wydaje się jednak, że pojawi się na murawie już od pierwszych minut meczu z Celtą Vigo. Tak przewidują lokalne dzienniki. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.