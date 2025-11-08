Powrót na stronę główną
Polak strzela gola za golem i pokazuje się Urbanowi!
Łukasz Łakomy to piłkarz, który od czasu odejścia z Ekstraklasy przemierza dość nietypowe kierunki. Przez dwa sezony grał w szwajcarskim BSC Young Boys, a ostatnio został wypożyczony do belgijskiego OH Leuven. W nowym zespole 24-latek powoli staje się gwiazdą. Właśnie strzelił kolejnego gola i na pewno przypomniał się Janowi Urbanowi.
Łukasz Łakomy
Polski pomocnik to wychowanek Wisły Puławy oraz Legii Warszawa, ale pierwsze kroki w poważnej piłce stawiał już jako gracz Zagłębia Lubin. Na Dolnym Śląsku wyrósł na wyróżniającego się zawodnika Ekstraklasy. Kiedy miał 22 lata, zainteresowały się nim kluby z zagranicy. Wybrał ofertę z BSC Young Boys, czyli drużyny regularnie występującej w europejskich pucharach.

Łakomy zachwyca. Urban go powoła?

W barwach Youngs Boys Polak miał nawet okazję zadebiutować i strzelić gola w Lidze Mistrzów. Rzadko był jednak pierwszym wyborem trenera do środka pomocy, stąd przed sezonem 2025/2026 został wypożyczony do OH Leuven. Jak na razie ten ruch okazuje się strzałem w dziesiątkę. 24-latek nie tylko regularnie występuje w podstawowym składzie, ale "robi liczby".

20 września Łakomy zanotował pierwszą asystą w lidze belgijskiej, a 2 listopada zaliczył premierowe trafienie. Polak jednak najwidoczniej dalej jest głodny bramek. W sobotnim spotkaniu z Cercle Brugge pomógł swojej drużynie odnieść bardzo cenne zwycięstwo, doprowadzając w 49. minucie do remisu 1:1. Niedługo później gola strzelił Sory Kaba i OH Leuven pokonało jednego z głównych rywali w walce o utrzymanie.

Według rankingu UEFA Belgowie mają ósmą najlepszą ligę w Europie, stąd dobre występy Łakomego na tym poziomie zdecydowanie nie powinny umknąć Janowi Urbanowi. Selekcjoner nie zdecydował się jeszcze powołać 24-latka do kadry, podobnie jak poprzedni selekcjonerzy, ale niewykluczone, że wkrótce gracz OH Leuven otrzyma swoją szansę.

