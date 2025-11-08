Złe wieści dla Urbana tuż przed zgrupowaniem. Ważny piłkarz z kontuzją

Karol Świderski w ostatnim czasie spisał się całkiem nieźle. W dołującym Panathinaikosie był jednym z lepszych zawodników, a nowy trener Koniczynek, Rafa Benitez, od niego rozpoczynał wypisywanie składu. Częściowo dzięki formie Polaka, a częściowo dlatego, że po prostu nie ma rywali w drużynie.

Przedwczoraj opisywaliśmy nieudany występ 28-latka w meczu Ligi Europy przeciwko Malmo FF. "W 20. minucie Świderski podszedł do rzutu karnego, ale nie zdołał pokonać Melkera Ellborga. Po przerwie Polak nie pojawił się na boisku - choć być może nie z powodu słabej gry, a delikatnego urazu" - napisał Kacper Marciniak. Okazuje się, że przyczyną niespodziewanie wczesnego zejścia 28-latka z boiska faktycznie była kontuzja.

Jak donosi portal Antenna.gr, Polak w meczu z Malmo naciągnął mięsień dwugłowy uda. Świderski opuścił już piątkowy trening, i z pewnością nie zagra w najbliższym meczu ligowym z PAOK-iem. Proces rehabilitacyjny już się rozpoczął, a przewiduje się, że 28-latek powinien pauzować przez 10 dni. To oznacza, że również występy w meczach kadry z Holandią (14.11) i Maltą (17.11) stoją pod wielkim znakiem zapytania.

Kontuzja Świderskiego jest tym bardziej bolesna, że został on wybrany piłkarzem października przez kibiców Panathinaikosu. W wybrakowanej ofensywie Koniczynek był najjaśniejszym punktem, strzelając w zeszłym miesiącu cztery bramki.

Posucha w ofensywie

Od ponad roku do reprezentacji Polski zostało powołanych jedynie czterech napastników. Są to Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Adam Buksa oraz Karol Świderski. Lewandowski dopiero co wrócił do gry po kontuzji. Piątek dużo strzela, ale w lidze katarskiej. Buksa dwa tygodnie temu strzelił swoją pierwszą bramkę w Serie A.

Świderski wyglądał więc nadzwyczaj dobrze - bo i strzelał sporo, i w niezłej lidze. Niestety, całkiem prawdopodobne jest to, że 28-latek z powodu kontuzji nie będzie w stanie pojawić się na zgrupowaniu kadry.