Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Złe wieści dla Urbana tuż przed zgrupowaniem. Ważny piłkarz z kontuzją
Jan Urban w piątek o 12:00 ogłosił powołania na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski, a już dzisiaj okazuje się, że lista ta może się zmienić. Kontuzja Karola Świderskiego jest problematyczna z dwóch powodów. Po pierwsze, mowa o piłkarzu, który ostatnio był najjaśniejszym punktem swojej drużyny. Po drugie - chodzi o napastnika, a na ich postawę w tym sezonie selekcjoner ma pełne prawo narzekać.
+Eliminacje Mistrzostw Swiata Polska - Malta
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Karol Świderski w ostatnim czasie spisał się całkiem nieźle. W dołującym Panathinaikosie był jednym z lepszych zawodników, a nowy trener Koniczynek, Rafa Benitez, od niego rozpoczynał wypisywanie składu. Częściowo dzięki formie Polaka, a częściowo dlatego, że po prostu nie ma rywali w drużynie.

Zobacz wideo Jan Urban nie boi się stawiać na młodych. Kosecki: Wtedy Furman był najlepszy na boisku

Przedwczoraj opisywaliśmy nieudany występ 28-latka w meczu Ligi Europy przeciwko Malmo FF. "W 20. minucie Świderski podszedł do rzutu karnego, ale nie zdołał pokonać Melkera Ellborga. Po przerwie Polak nie pojawił się na boisku - choć być może nie z powodu słabej gry, a delikatnego urazu" - napisał Kacper Marciniak. Okazuje się, że przyczyną niespodziewanie wczesnego zejścia 28-latka z boiska faktycznie była kontuzja.

Jak donosi portal Antenna.gr, Polak w meczu z Malmo naciągnął mięsień dwugłowy uda. Świderski opuścił już piątkowy trening, i z pewnością nie zagra w najbliższym meczu ligowym z PAOK-iem. Proces rehabilitacyjny już się rozpoczął, a przewiduje się, że 28-latek powinien pauzować przez 10 dni. To oznacza, że również występy w meczach kadry z Holandią (14.11) i Maltą (17.11) stoją pod wielkim znakiem zapytania.

Kontuzja Świderskiego jest tym bardziej bolesna, że został on wybrany piłkarzem października przez kibiców Panathinaikosu. W wybrakowanej ofensywie Koniczynek był najjaśniejszym punktem, strzelając w zeszłym miesiącu cztery bramki. 

Posucha w ofensywie

Od ponad roku do reprezentacji Polski zostało powołanych jedynie czterech napastników. Są to Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Adam Buksa oraz Karol Świderski. Lewandowski dopiero co wrócił do gry po kontuzji. Piątek dużo strzela, ale w lidze katarskiej. Buksa dwa tygodnie temu strzelił swoją pierwszą bramkę w Serie A.

Świderski wyglądał więc nadzwyczaj dobrze - bo i strzelał sporo, i w niezłej lidze. Niestety, całkiem prawdopodobne jest to, że 28-latek z powodu kontuzji nie będzie w stanie pojawić się na zgrupowaniu kadry.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/15 Zbigniew Boniek swoją karierę zaczynał w:

Quiz wiedzy. Jesteś fanem piłki nożnej? Pytamy o najlepszych piłkarzy. Znasz wszystkich?