Ronaldo się nie zatrzymuje! Kolejna bariera złamana

Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) podaje informację, że Cristiano Ronaldo jest najlepszym strzelcem w historii piłki nożnej. 40-latek ani myśli zwalniać tempa. W tym sezonie znów pokazuje, że w pełni zasługuje na wielkie pochwały.

Dwa tygodnie temu Cristiano Ronaldo strzelił swoją 950. bramkę w karierze. Portugalczyk ani myśli się zatrzymywać w drodze do magicznej bariery tysiąca goli. Tydzień temu w spotkaniu z Al-Fayha dołożył kolejne dwa trafienia. Dziś po raz kolejny powiększył swój dorobek.

Dzisiaj, w wyjazdowym spotkaniu, rywalem Al-Nassr był beniaminek Saudi Professional League, Neom SC. Goście byli faworytami i zwyciężyli 3:1. Pomogła w tym czerwona kartka, którą w 56. minucie otrzymał Luciano Rodriguez. Al-Nassr prowadziło już wtedy 1:0 po bramce Brazylijczyka Angelo. Dziewięć minut później prowadzenie podwyższył Cristiano Ronaldo, wykorzystując rzut karny.

I choć Neom SC napędziło przeciwnikom nieco strachu, zmniejszając straty w 82. minucie, tak już chwilę później wynik spotkania ustalił Joao Felix. 25-latek jest liderem klasyfikacji strzelców ligi saudyjskiej - strzelił 10 goli. O jedną bramkę mniej na swoim koncie mają Cristiano Ronaldo, a także Joshua King z Al-Khaleej

Kolejna bariera przebita

Dzięki bramce zdobytej w dzisiejszym spotkaniu Cristiano Ronaldo ma już 953 gole w swojej karierze. Co więcej, po meczu z Neom SC Portugalczyk osiągnął kolejny kamień milowy. Był to jego setny ligowy punkt w klasyfikacji kanadyjskiej - sumującej bramki oraz asysty - od przybycia do Arabii Saudyjskiej. 40-latek 83 razy wpisywał się na listę strzelców, a 17-krotnie koledzy z drużyny wykorzystywali jego podania.

Al-Nassr prowadzi w tabeli ligi saudyjskiej. Cristiano Ronaldo i spółka zwyciężyli w każdym z ośmiu dotychczas rozegranych spotkań. Neom SC zajmuje obecnie siódme miejsce. Zawodnikiem tego klubu jest Marcin Bułka. Polak zagrał jedynie w spotkaniu otwierającym sezon - dwa miesiące temu zerwał więzadła i od tego czasu nie uczestniczy w treningach.