Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Nie tylko Lewandowskiemu zalazł za skórę. "Rozstaliśmy się mało dżentelmeńsko"
Za nami premiera biografii Roberta Lewandowskiego "Lewandowski. Prawdziwy", autorstwa dziennikarza Sebastiana Staszewskiego. Książki, która już teraz wywołuje mnóstwo emocji, jako że zawiera różne wypowiedzi o kapitanie reprezentacji Polski, także te niezbyt przyjemne. Na oficjalnej premierze w Warszawie pojawił się m.in. Jakub Rzeźniczak, kolega napastnika Barcelony z reprezentacji oraz czasów juniorskich w Legii Warszawa. Co powiedział o Lewandowskim w rozmowie z Sport.pl?
CKonferencja prasowa selekcjonera na poczatku zgrupowania przed EURO
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Biografia Roberta Lewandowskiego zapowiada się na jedną z najgłośniejszych publikacji nie tylko w sporcie w całym 2025 roku. Jej autor Sebastian Staszewski jeszcze przed oficjalną premierą wywołał wiele dyskusji swoim wywiadem dla Bogdana Rymanowskiego, w którym zapowiedział, że wiele fragmentów nie przedstawi napastnika w zbyt pozytywnym świetle. Mówił m.in., że Lewandowski chce tylko wygrywać i w tym celu poświęci niemal wszystko. Nieraz zdarzało mu się choćby przykładać rękę do zwalniania trenerów.

Zobacz wideo Rzeźniczak o Lewandowskim: łączy nas Czarek Kucharski. Też był moim menedżerem i też się rozstaliśmy mało dżentelmeńsko

Rzeźniczak nie ukrywa. Lewandowski podporządkował temu wszystko

Na oficjalnej premierze, która miała miejsce w Warszawie w sobotę 8 listopada (sama książka do sprzedaży wejdzie 12 listopada) pojawiło się wiele znanych osobistości. Między innymi Jakub Rzeźniczak, który grał wraz z Lewandowskim w reprezentacji Polski oraz w juniorskich zespołach Legii Warszawa. W rozmowie ze Sport.pl powiedział, jakie sam ma doświadczenia w kontaktach z Lewandowskim. Nie ukrywał, że nie ma on łatwego charakteru. 

- Chętnie przeczytam tę książkę, bo myślałem, że będzie kolejna sztampowa o tym co wygrał, a tymczasem zapowiada się dużo ciekawych historii i chętnie zobaczę, jaki ten Robert jest. Dużo padło prawdziwych słów, że to wielki profesjonalista, całe życie podporządkował piłce, nie jest łatwy w życiu codziennym, bardzo dużo wymaga od siebie i otoczenia. Nie zawsze jest lubiany przez to. Ja nigdy nie miałem z nim problemów, żeby się z nim dogadać - powiedział Rzeźniczak, który swego czasu dzielił z Robertem Lewandowskim agenta, czyli obecnego arcywroga napastnika Barcelony Cezarego Kucharskiego. Jak się okazuje, Rzeźniczak też ma z nim na pieńku. 

Kucharski zalazł za skórę nie tylko Lewandowskiemu

- Znałem Roberta jeszcze zanim to było modne, ale dużo czasu razem nie spędziliśmy. Kilka meczów w rezerwach Legii, on wtedy był chudziutkim napastnikiem, niczym się nie wyróżniał. Osoba Czarka Kucharskiego też nas łączy i też rozstaliśmy się w mało dżentelmeńskich warunkach. Nie rozmawialiśmy od tamtego czasu - stwierdził Rzeźniczak, który podkreślił, że sam nie słyszał o Robercie wielu złych rzeczy, ale ma świadomość, że relacje międzyludzkie nie są priorytetem kapitana reprezentacji Polski.

- Ja nigdy za bardzo nie miałem kontaktu z tymi piłkarzami, z którymi Robert miał oficjalnie konflikt. Natomiast ci, których znam, oni wypowiadali się o nim jako o stuprocentowym profesjonaliście. W kontaktach jest osobą zdystansowaną i te prywatne kontakty odsuwa nieco na bok. Kariera jest dla niego zawsze ponad to - podsumował były piłkarz Legii Warszawa. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe