Polskie kluby zarobiły fortunę! Który najwięcej?

Po trzech kolejkach najwyżej sklasyfikowanym klubem w Lidze Konferencji jest Raków Częstochowa, bo na 12. miejscu. Ma na koncie pięć punktów. Tyle samo ma będąca na 14. pozycji Jagiellonia Białystok, ale jednocześnie ma nieco gorszy bilans bramkowy od "Medalików", tj. jednego gola straconego więcej. Poza czołową 20 jest Lech Poznań (23. miejsce, trzy punkty). W tym momencie poza miejscami dającymi play-offy znajduje się Legia Warszawa (25. miejsce, trzy punkty). Lech i Dynamo Kijów wyprzedzają stołecznych wyłącznie dzięki lepszemu bilansowi bramek.

Tyle zarobiły polskie kluby w Lidze Konferencji

Dotychczasowe wyniki i tak pozwoliły powiększyć zarobki za grę w Lidze Konferencji. Według wyliczeń przedstawionych na twitterowym koncie Footbal Meets Data łączna kwota zarobiona przez Legię, Lecha, Jagiellonię i Raków to ponad 25 mln euro.

Najwięcej zarobili legioniści, którzy według wyliczeń mają gwarantowane ponad siedem milionów euro. Pod tym względem są na piątym miejscu w całej LK. Pierwszą dziesiątkę zamyka tutaj Lech z zarobkami na poziomie 6,5 mln euro. Tuż za "Kolejorzem" znalazła się Jagiellonia, która powinna zarobić już ok. 6,3 mln euro.

Najmniej z grona polskich zespołów zarobił dotychczas Raków. Zamyka drugą dziesiątkę z kwotą ok. 5,5 mln euro.

Na pierwszym miejscu w tym finansowym zestawieniu znalazła się Fiorentina. Oprócz Włochów i Legii zarobkami powyżej siedmiu mln euro mogą pochwalić się jeszcze kolejno Szachtar Donieck, 1. FSV Mainz 05 oraz AZ Alkmaar. Każdy z 36 uczestników tej edycji LK zarobił już co najmniej cztery mln euro. Najmniej zgarnął maltański zespół Hamrun Spartans.

Warto dodać, że na wpisane w zestawieniu kwoty składają się pieniądze zarobione w rundach kwalifikacyjnych do europejskich pucharów.

Do końca fazy zasadniczej Ligi Konferencji odbędą się jeszcze trzy kolejki. Zostaną one rozegrane 27 listopada, 11 grudnia i 18 grudnia. W ostatniej kolejce czeka nas multiliga, czyli aż 18 spotkań rozgrywanych jednocześnie.