Finał Ligi Mistrzów na Stadionie Narodowym?! Jest głos z PZPN. "Z pewnością"

Areną, na której mógłby być rozegrany finał Ligi Mistrzów w Polsce, jest Stadion PGE Narodowy w Warszawie. PZPN zgłaszał obiekt do organizacji takiego finału w 2028 lub 2029, ale UEFA nie dopuściła tej kandydatury. Narodowy nie spełnia wymogu pojemności. UEFA wymaga co najmniej 70 tys. miejsc dla kibiców. Ale zdarza się, że idzie na pewne odstępstwa od tej reguły - czyli akceptuje liczby w granicach 60-70 tys. Z kolei Narodowy może pomieścić 58 580 osób. To za mało na finał LM.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech zakpił z Hiszpanów. "Wolałbym mieć taką szatnię niż takich piłkarzy"

PZPN chce finału LM na Narodowym. Ale trzeba spełnić warunki

Główny projektant PGE Narodowego, Zbigniew Pszczulny, wprost mówił, że rozbudowa stadionu jest możliwa. Chęć rozbudowy wyraził Adam Soroko, członek zarządu spółki PL.2012+, która odpowiada za stadion. Obiekt jest własnością Skarbu Państwa, więc finansowanie rozbudowy musiałoby zapewnić państwo.

PZPN także jest zainteresowany rozbudową Narodowego. Sekretarz generalny Łukasz Wachowski zdradził, że rozbudowa nawet o kilka tysięcy miejsc pozwoliłaby myśleć o organizacji finału LM.

- Stadion finału Ligi Mistrzów musi mieć 70 tysięcy miejsc. Dopuszczalne jest drobne odstępstwo, gdzieś w granicach 10 procent. Gdyby Stadion Narodowy był trochę większy, czyli miał trochę więcej miejsc, z pewnością otrzymalibyśmy prawo organizacji finału tych rozgrywek - przyznał w rozmowie z TVP Sport.

Zobacz też: Lech zakpił z Hiszpanów. "Wolałbym mieć taką szatnię niż takich piłkarzy"

Związek jest cały czas w kontakcie ze spółką PL.2012+, ale ona sama nie jest w stanie sfinansować rozbudowy. Potrzebne byłoby wsparcie rządu.

- Z władzami PL.2012+ kilka razy rozmawialiśmy na ten temat. Wiedzą, że w tej sprawie spółka musi zwrócić się do Ministerstwa Sportu i Turystyki i zapytać, czy MSiT ma środki na przebudowę Stadionu Narodowego. Nie wiem, czy taka rozmowa już się odbyła, albo jest planowana, natomiast jest raczej jasne, że PL.2012+ nie ma w swoim budżecie środków na taki cel jak modernizacja czy przebudowa w celu organizacji finału Ligi Mistrzów. Przebudowa miejsc siedzących na stojące nie wchodzi już w grę - mówił Wachowski.

Według Wachowskiego dla UEFA nie ma znaczenia, czy nowe miejsca będą stałą częścią PGE Narodowego, czy to będą tymczasowe trybuny. Dla UEFA najważniejsza jest gwarancja utrzymania zadeklarowanej pojemności.

- Gdyby pojemność Stadionu Narodowego udało się zwiększyć do 63 tysięcy miejsc, na stałe czy chociaż na potrzeby jednego wydarzenia, to mielibyśmy realne szanse uzyskać prawo organizacji finału Ligi Mistrzów - podsumował Wachowski.

Stadion PGE Narodowy gościł m.in. mecze Euro 2012, finał Ligi Europy w 2015 r. oraz Superpuchar UEFA w 2024 r. Był też areną meczu otwarcia siatkarskiego mundialu w 2014 r. oraz ME w 2017 r. Regularnie odbywają się na nim mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, finały Pucharu Polski, żużlowe Grand Prix Polski i koncerty światowych gwiazd. Odbywały się tu też gale MMA i zawody z cyklu Red Bull Drift Masters.