Nawałka obejmie klub I ligi? Kołtoń nie wytrzymał. "Zlitujmy się"

Wieczysta Kraków była w pewnym momencie wiceliderem Betclic 1. Ligi. Miała naprawdę dobry start sezonu. Szczególnie, że to beniaminek rozgrywek. Po remisie z Wisłą w derbach Krakowa (1:1) i niespodziewanej porażce z Odrą Opole (0:2) właściciel Wojciech Kwiecień postanowił nieoczekiwanie zwolnić Przemysława Cecherza. Po nim przyszedł Gino Lettieri, który stracił pracę po zaledwie trzech meczach. Niemiec nie wytrzymał w Krakowie pełnego miesiąca. Obowiązki przejął Rafał Jędrszczyk jako trener tymczasowy.

Kołtoń stanowczo ws. Nawałki. "Zlitujmy się"

Niewykluczone, że nowym trenerem zostanie Adam Nawałka. Były selekcjoner reprezentacji Polski ma spotkać się w przyszłym tygodniu, by porozmawiać ws. nawiązania współpracy z Wieczystą. Mówi się, że to może być przełomowe spotkanie. Nawałka na razie nie powiedział jednoznacznie "nie". To byłaby absolutna sensacja na polskim rynku piłkarskim.

Dla Nawałki to byłby powrót do pracy klubowej po ponad sześciu latach. Ostatnio był trenerem Lecha Poznań od końcówki listopada 2018 do końca marca 2019.

Zdecydowanie zwolennikiem takiego pomysłu nie jest Romań Kołtoń. Uważa, że Nawałka nie powinien wchodzić do klubu, w którym panuje bałagan, a wszystko zależy od wizji i fantazji właściciela. Przekonuje, że może znaleźć dużo lepsze, bardziej stabilne miejsce pracy.

- Nie... No, panowie... No... Nie, zlitujmy się. Adam Nawałka jest zbyt poważnym gościem. Nawet nie chodzi o trenera. To jest zbyt poważny facet, żeby zgodził się na zatrudnienie w Wieczystej - stwierdził krótko w programie portalu meczyki.pl "Piłkarski Salon",

W tabeli Betclic 1. Ligi Wieczysta Kraków jest na siódmym miejscu z dorobkiem 23 punktów po 15 meczach. Seria pięciu spotkań bez porażki sprawiła, że spadła z pozycji wicelidera i nie jest nawet na pozycji dającej prawo gry w barażach o ekstraklasę. W sobotę o godzinie 19:30 beniaminek 1. Ligi zagra ze Stalą Rzeszów.