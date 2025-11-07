Mecz roku w polskiej III lidze. Na 15 minut do końca było 1:5

Rezerwy Zagłębia Lubin to jeden z lepszych zespołów grających w III grupie III ligi. Lubinianie przed dzisiejszym meczem mieli 27 punktów i zajmowali 5. miejsce w tabeli. Sytuacja rezerw Miedzi jest dużo gorsza. Zespół z Legnicy zdobył zaledwie dziewięć punktów w 15 meczach i znajduje się w strefie spadkowej.

Mecz sezonu w III lidze. Padło aż 10 bramek!

Nic nie zapowiadało zbliżającej się sensacji. Lubinianie grali jak na faworyta przystało i do przerwy prowadzili dwoma bramkami. W 54. minucie bramkę kontaktową dla Miedzi zdobył Modou Keita. Wydawało się jednak, że jakiekolwiek marzenia gospodarzy o korzystnym wyniku, Zagłębie zabiło w trakcie kolejnych kilkunastu minut. W 69. minucie zespół gości prowadził już 5:1.

Szybko okazało się, że był to dopiero początek emocji. W 75. minucie Modou Keita wystawił piłkę do Sebastiana Herbuta, który zmniejszył rozmiary porażki. Cztery minuty później było już 3:5 - gospodarze dostali wiatru w żagle, a Zagłębie przestało grać w piłkę. W 86. minucie Keita wygrał pojedynek z dwoma obrońcami i strzelił bramkę głową na 4:5. Minęła nieco ponad minuta i Keita znów skorzystał ze swoich warunków fizycznych - było 5:5.

Gospodarze oczywiście nie odpuszczali, ale ostatecznie nie udało im się strzelić jeszcze jednej bramki i mecz skończył się wynikiem 5:5.

Jak zauważył na Twitterze Paweł Mogielnicki z 90minut.pl takiego meczu nie było od 11 lat. "W meczu III ligi Miedź II Legnica - Zagłębie II Lubin padł remis 5-5. To najwyższy remis na szczeblu III ligi lub wyżej od 11 lat, kiedy Grunwald Ruda Śląska zremisował z Podbeskidziem II 6-6. W tamtym meczu trzy gole strzelił znany ligowiec Bartosz Śpiączka" - napisał.

Sytuacja obu drużyn w tabeli ligowej pozostała bez zmian. Zagłębie II Lubin wciąż jest na 5. miejscu w tabeli, a Miedź II Legnica ciągle znajduje się w strefie spadkowej.