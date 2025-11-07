Z Hiszpanii niosą się kapitalne wieści ws. Ewy Pajor

Za Ewą Pajor trudny okres. Z powodu kontuzji kolana pauzowała w ostatnich tygodniach i nie mogła brać udziału w meczach Barcelony. Napastniczka reprezentacji Polski jest jednak coraz bliżej powrotu na boisko, a krzepiące informacje na jej temat opublikował kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Kapitalne wieści ws. Pajor. "Tydzień pełen emocji"

"Tydzień pełen emocji dla FC Barcelony, która w najbliższy czwartek wróciła do treningów w Ciutat Esportiva z dwiema wielkimi nowościami: Kika Nazareth i Ewa Pajor już pracują razem z resztą swoich koleżanek z drużyny i robią stałe postępy w kierunku powrotu na boisko. Obie napastniczki zakończyły piątkową sesję pod okiem Pere Romeu i pojawiły się dziś ponownie na treningu przed meczem ligowym, który zostanie rozegrany w niedzielę przeciwko Deportivo" - napisało wspomniane źródło.

"Mundo Deportivo" podkreśliło, że Pajor wróciła do dyspozycji trenera w tym tygodniu, a na nagraniach opublikowanych w klubowych mediach widać Polkę trenującą wraz z pozostałą częścią zespołu. To nie koniec dobrych wieści dla katalońskiego klubu. Kika Nazareth także zdaje się być coraz bliżej powrotu na boisko.

"W piątek klub udostępnił nowy film, na którym można zobaczyć, jak Kika i Pajor uczestniczą w sesji z resztą grupy. Dzięki tym postępom oczekuje się, że obie zawodniczki będą w stanie normalnie zakończyć okres rekonwalescencji, a dla Pere Romeu byłaby to wspaniała wiadomość, gdyby w następnych meczach znów mógł liczyć na dwa świetne ofensywne ogniwa" czytamy.

Przed Barceloną rzeczywiście bardzo intensywny czas. Już w niedzielę o 12:00 wspomniane spotkanie z Deportivo, a trzy dni później kolejne spotkanie w Lidze Mistrzyń. Tym razem rywalem będzie belgijskie Leuven. 15 listopada dojdzie zaś do niezwykle prestiżowego meczu. Do Barcelony zawita Real Madryt.