Koeman ogłosił skład Holandii na mecz z Polską. Posiłki z Brazylii

Tylko jakaś wielopoziomowa katastrofa mogłaby sprawić, że Holandia nie zwycięży w grupie G eliminacji do mistrzostw świata. Oranje mają trzy punkty przewagi nad Polską, zdecydowanie lepszy bilans bramek, a ostatnie spotkanie kwalifikacyjne rozegrają u siebie z Litwą.
Tak świetna sytuacja reprezentacji Holandii nie jest jednak pewnym awansem na przyszłoroczny mundial. Stąd też Ronald Koeman na listopadowe zgrupowania powołał niemal wszystkie największe gwiazdy. Zabraknie Jeremiego Frimponga z Liverpoolu, który jest kontuzjowany, oraz Stefana de Vrija, który stracił miejsce w składzie Interu.
W kadrze zobaczymy między innymi Nathana Ake oraz Tijaniego Reijndersa z Manchesteru City czy też Virgila van Dijka, Ryana Gravenbercha oraz Cody'ego Gakpo z Liverpoolu. Powołany został również Denzel Dumfries, który zdobył bramkę we wrześniowym spotkaniu Holandia - Polska.
Szansę debiutu w narodowych barwach otrzyma Luciano Valente, klubowy kolega Jakuba Modera z Feyenoordu. Na mecze z Polską i Litwą wybierze się też Memphis Depay. Czeka go długa podróż, gdyż od ponad roku gra w brazylijskim Corinthians.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!