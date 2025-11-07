Powrót na stronę główną
Koeman ogłosił skład Holandii na mecz z Polską. Posiłki z Brazylii
Reprezentacja Holandii jedną nogą jest już na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Awans na amerykański mundial jest niemal pewny, ale Ronald Koeman ani myśli odpuszczać dwóch ostatnich meczów eliminacji - z Polską (14.11) oraz Litwą (17.11). Powołania otrzymały największe gwiazdy Oranje. W składzie znalazł się m.in. Memphis Depay, który na zgrupowanie będzie musiał przylecieć aż z Brazylii.
Ronald Koeman
Tylko jakaś wielopoziomowa katastrofa mogłaby sprawić, że Holandia nie zwycięży w grupie G eliminacji do mistrzostw świata. Oranje mają trzy punkty przewagi nad Polską, zdecydowanie lepszy bilans bramek, a ostatnie spotkanie kwalifikacyjne rozegrają u siebie z Litwą. 

Tak świetna sytuacja reprezentacji Holandii nie jest jednak pewnym awansem na przyszłoroczny mundial. Stąd też Ronald Koeman na listopadowe zgrupowania powołał niemal wszystkie największe gwiazdy. Zabraknie Jeremiego Frimponga z Liverpoolu, który jest kontuzjowany, oraz Stefana de Vrija, który stracił miejsce w składzie Interu.

Holandia pełna gwiazd

W kadrze zobaczymy między innymi Nathana Ake oraz Tijaniego Reijndersa z Manchesteru City czy też Virgila van Dijka, Ryana Gravenbercha oraz Cody'ego Gakpo z Liverpoolu. Powołany został również Denzel Dumfries, który zdobył bramkę we wrześniowym spotkaniu Holandia - Polska.

Szansę debiutu w narodowych barwach otrzyma Luciano Valente, klubowy kolega Jakuba Modera z Feyenoordu. Na mecze z Polską i Litwą wybierze się też Memphis Depay. Czeka go długa podróż, gdyż od ponad roku gra w brazylijskim Corinthians.

Kadra reprezentacji Holandii na mecze z Polską (14.11) i Litwą (17.11)

  • Bramkarze: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).
  • Obrońcy: Nathan Ake (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Sunderland), Quilindschy Hartman (Burnley), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Matthijs de Ligt (Manchester United), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham).
  • Pomocnicy: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Justin Kluivert (Bournemouth), Tijjani Reijnders (Manchester City), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Tottenham), Quinten Timber, Luciano Valente (obaj Feyenoord).
  • Napastnicy: Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Donyell Malen (Aston Villa), Wout Weghorst (Ajax).

