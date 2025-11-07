Największa sensacja w kadrze Urbana! Kim jest Kryspin Szcześniak?

Jan Urban ogłosił powołanych na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Już tradycyjnie lista zawodników została ogłoszona w piątek, po meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Obok uznanych nazwisk takich jak Jan Bednarek, Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski pojawiło się jedno, które wprawiło wielu w zdumienie.

Chodzi o Kryspina Szcześniaka. Jest to obrońca. Obecnie gra w drużynie lidera Ekstraklasy - Górniku Zabrze. Trafił tam w 2022 roku, ściągnięty z Pogoni Szczecin. Z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem Trójkolorowych, ale dopiero w tym sezonie zaczął pokazywać pełnię swoich umiejętności.

W tym sezonie rozegrał 12 spotkań w Ekstraklasie i dwa w Pucharze Polski, natomiast miejsce w podstawowym składzie drużyny Michala Gasparika wywalczył sobie dopiero we wrześniu. Strzelił jedną bramkę - w pucharowym starciu z Arką Gdynia.

Kim jest Kryspin Szcześniak? Znikome doświadczenie reprezentacyjne

Szcześniak rzecz jasna zadebiutuje w seniorskiej kadrze. Nie jest to jednak jego pierwsza styczność z piłką reprezentacyjną, choć jego przygoda z orzełkiem na piersi jest dosyć krótka. Był powołany na jedno zgrupowanie kadry do lat 21. Nie wystąpił jednak w meczu eliminacji młodzieżowego Euro z San Marino. Było to w październiku 2021 roku, a kadrę prowadził wtedy Maciej Stolarczyk.

Pięć występów zaliczył w kadrze do lat 20, z czego cztery to były mecze w ramach Elite League. Reprezentację tą prowadził Miłosz Stępiński. Występował wtedy między innymi z Kacprem Tobiaszem, który również został powołany na listopadowe zgrupowanie.

Dlaczego Szcześniak? Urban go zna

Jan Urban dobrze zna Szcześniaka. Prowadził go przez trzy sezony. Obrońca wystąpił w ponad 50 spotkaniach Górnika prowadzonego przez selekcjonera reprezentacji Polski. Czyżby Urban właśnie w Szcześniaku widział swojego wiernego żołnierza? W przeszłości takim zawodnikiem był przykładowo Krzysztof Mączyński za kadencji Adama Nawałki.

Reprezentacja Polski w listopadzie zakończy zmagania grupowe w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. 14 listopada podopieczni Jana Urbana zmierzą się z Holandią w Warszawie, natomiast trzy dni później rozegrają wyjazdowe spotkanie z Maltą.