Sensacyjne pożegnanie reprezentanta Francji. Koniec kariery w wieku 31 lat

Leo Dubois, który wystąpił 13 razy w reprezentacji Francji na pozycji prawego obrońcy, ostatnio grał w Turcji, w barwach Eyupsporu. Opuścił klub, gdy jego kontrakt wygasł w lipcu. Od tamtego czasu szukał nowego zespołu, ale po czterech miesiącach poszukiwań powiedział "stop".

Piękne pożegnanie ze strony Dubois

Dubois uznał, że to najlepszy moment, by zakończyć karierę. Mimo wszystko jego decyzja jest zaskoczeniem. Co prawda miał problem ze znalezieniem klubu, ale ma dopiero 31 lat, więc w teorii mógł jeszcze kilka sezonów pograć. 13-krotny reprezentant Francji poinformował o odejściu z futbolu w mediach społecznościowych, publikując piękne słowa nie tylko do kibiców, ale przede wszystkim w stronę rodziców.

"Do wszystkich. Przyszedł dla mnie czas, by zamknąć pewien rozdział" - podkreślił na początku wpisu. "Po tych wszystkich latach kariery zawodowej stawiam kropkę nad i w tym etapie mojego życia - w historii dziecięcego marzenia, które stało się rzeczywistością. Tato, mamo - dziękuję. Dziękuję, że daliście mi możliwość wyruszyć w świat i realizować moją pasję, gdy miałem zaledwie 13 lat" - napisał.

"Miałem szczęście, że mogłem życiem na boisku przekazywać swoje wartości, że mogłem stąpać po najpiękniejszych murawach, bronić barw wielkich klubów i dzielić szatnię z ludźmi oraz talentami niezwykłego formatu. Piłka nożna dała mi wszystko. Nauczyła mnie dyscypliny, wytrwałości, odporności i przekraczania własnych granic. Dała mi też niesamowite emocje, których nigdy nie zapomnę" - dodał.

Dubois zdobył jedno trofeum z reprezentacją Francji

Później nadeszły podziękowania dla klubów, w których występował. W latach 2014-2018 grał w Nantes. Następnie na cztery lata przeniósł się do Olympique Lyon. Następnie reprezentował Galatasaray, Instanbul Basaksehir oraz ostatnio Eyupspor.

W latach 2019-2021 był powoływany do kadry narodowej. W sezonie 2020/21 prawy obrońca wywalczył z nią triumf w Lidze Narodów.