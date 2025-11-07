Nieznane fakty z życia Nawrockiego. "Nie mogę powiedzieć zbyt wiele"

Karol Nawrocki jest mocno związany ze sportem, głównie z boksem i piłką nożną. Tę pierwszą dyscyplinę trenował w RKS-ie Stoczniowiec, natomiast drugą w KKS-ie Gedania i EX Siedlce Gdańsk oraz juniorach Lechii Gdańsk (której jest wielkim kibicem).

Karol Nawrocki grał w juniorach Lechii Gdańsk. Tak wspomina go Michał Globisz

Tam obecny prezydent trenował pod okiem Michała Globisza, który w 2001 r. doprowadził reprezentację Polski do mistrzostwa Europy. Jak znany szkoleniowiec wspomina czasy, gdy Nawrocki trenował w szkółce Lechii?

- Pan prezydent, jak spojrzałem, jest z rocznika 1983, a faktycznie w tamtym okresie prowadziłem równolegle dwa zespoły Lechii - rocznik pana prezydenta i rok starszy. Gdy zajrzałem do moich notatek, zobaczyłem, że był zarejestrowany w drużynie Lechii 2, właśnie w roczniku 1983. Sprawdziłem też, ile spotkań rozegrał, jednak nie było ich dużo. W tamtym czasie był obecny przez jedną rundę, może nawet niecały sezon. Grał na pozycji stopera. I to właściwie wszystko - wyznał Globisz w rozmowie z "Faktem".

Tak Michał Globisz zapamiętał Karola Nawrockiego

- W tamtym okresie miałem dosłownie setki trampkarzy, którzy przychodzili się zapisać. On był jednym z nich. Nie mogę o nim powiedzieć zbyt wiele, bo był jednym z wielu, naprawdę bardzo wielu chłopców - dodał. Mimo to 78-latek wymienił kilka cech wyróżniających Nawrockiego, które miały też przełożenie na boisko. - W pamięci zapisał mi się jako chłopak postawny, silny, wysoki. Stąd zapewne ta pozycja stopera, na której występował - powiedział.

Czy po tym, jak Nawrocki przestał grać w juniorach Lechii, drogi jego oraz Globisza jeszcze się przecięły? - Oj nie, chociaż długo pracowałem z młodzieżą, to jednak nigdy później się nie spotkaliśmy. To wszystko - oznajmił trener.

Obecny prezydent nie osiągnął sukcesów piłkarskich, w przeciwieństwie do zawodników z prowadzonego przez Globisza starszego rocznika 1982 r. Z niego aż trzech piłkarzy zdobyło w 2001 r. złoto mistrzostw Europy U-18, byli to Sebastian Mila, Łukasz Mierzejewski oraz Karol Piątek.