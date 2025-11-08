To aż niewiarygodne. Piąty najludniejszy kraj świata nie ma ligi piłkarskiej

Piłka nożna to najpopularniejszy sport na świecie, rozgrywany w niemal każdym kraju. A jednak istnieje państwo, które - mimo 240 milionów mieszkańców - nie ma własnej ligi piłkarskiej. Chodzi o Pakistan, piąty najludniejszy kraj świata, który od kilku lat pogrążony jest w chaosie organizacyjnym.

Lata chaosu i rywalizacja o władzę

Pakistańska liga piłkarska została założona w 2004 roku, ale od sześciu lat pozostaje zawieszona. Powodem są ciągłe konflikty w federacji, problemy finansowe klubów oraz spory o licencje. W praktyce od dłuższego czasu funkcjonują dwie frakcje, które walczą o kontrolę nad Pakistańskim Związkiem Piłki Nożnej.

Pierwszej przewodzi Faisal Saleh Hayat, uznawany przez FIFA, a drugiej - Ashfaq Hussain Shah, który utworzył nieuznawaną przez światową federację strukturę. W 2021 roku Shah próbował uruchomić własną ligę, lecz FIFA natychmiast zawiesiła rozgrywki, a większość klubów została rozwiązana.

FIFA reaguje. Model z Bośni

Aby przerwać wieloletni impas, FIFA powołała Komitet Normalizacyjny, który ma tymczasowo przejąć kontrolę nad związkiem i przygotować grunt pod powrót ligi.

To rozwiązanie znane już z Bośni i Hercegowiny, gdzie podobny komitet działał w latach 2011-2012 pod przewodnictwem Ivicy Osima. Dzięki jego pracy udało się wówczas przywrócić federację do struktur FIFA.

Od 2004 roku mistrzostwa Pakistanu wygrywały takie kluby jak Khan Research Laboratories, WAPDA, Pakistan Army czy K-Electric. Dziś jedyną formą rywalizacji pozostaje Puchar Pakistanu, w którym uczestniczą lokalne drużyny, a z zawodników, którzy w nich grają, tworzy się reprezentacja narodowa.

Czy Pakistan doczeka się ligi?

Choć prace nad nowymi rozgrywkami trwają, bez stabilnej federacji i finansowego zaplecza nie da się prowadzić regularnej ligi zawodowej.

FIFA deklaruje, że będzie dążyć do normalizacji futbolu w Pakistanie, ale przed nią długa droga i wiele wyzwań organizacyjnych. Na ten moment trudno ocenić, kiedy mogłyby zostać wznowione rozgrywki ligowe.