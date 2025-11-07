Słowa Szczęsnego otworzyły puszkę Pandory. Hiszpanie reagują

Po kontuzji Joana Garcii do bramki Dumy Katalonii musiał wejść Wojciech Szczęsny. Za swoją grę zbierał dobre recenzje, chociaż w ostatnim czasie tamtejsze media zaczęły domagać się jak najszybszego powrotu Hiszpana. Okazuje się, że 37-latek ma takie samo zdanie.

Wczoraj pisaliśmy o słowach Jana Szczęsnego, brata bramkarza Barcelony. "Wiem, że Wojtek wolałby obserwować kolegów z ławki i ewentualnie, w razie potrzeby, pomagać" - stwierdził, po czym rozwinął swoją myśl. "On już jednak swoje w życiu widział, uczestniczył w najważniejszych meczach, dlatego czas na młodych. Tym bardziej że Garcia jest bardzo sprawnym bramkarzem. Wojtek jest zawsze gotowy, ale wydaje mi się, że już teraz wolałby być obserwatorem, niż uczestnikiem".

Szczęsny w hiszpańskich mediach opisywany był jako idealny rezerwowy bramkarz. "Zna swoją rolę i ją akceptuje; ze swoim doświadczeniem, wspiera podstawowego golkipera i całą szatnię, a kiedy musi zagrać, wychodzi na boisko i można na niego liczyć" - można było przeczytać w katalońskim L'esportiu.

Zaskoczenie w Hiszpanii

W tym kontekście reakcja lokalnych dziennikarzy na słowa brata byłego reprezentanta Polski może być odebrana za niecodzienną. Gabriel Sans z Mundo Deportivo określił wypowiedź Jana Szczęsnego jako "niespodziewaną". Opinię w podobnym tonie można przeczytać na łamach hiszpańskiego Sportu. "Jan Szczęsny zaskakuje, tłumacząc nastrój bramkarza" - czytamy.

Wojciech Szczęsny już niedługo będzie mógł wrócić do preferowanej roli obserwatora. Joan Garcia kończy proces rehabilitacji kontuzjowanej łąkotki, rozpoczął już nawet treningi indywidualne pod okiem trenera przygotowania fizycznego Barcelony, Pepe Conde. 24-latek jednak najpewniej nie znajdzie się w składzie na najbliższy mecz ligowy. W niedzielę 9 listopada o 21:00 Duma Katalonii zagra z Celtą Vigo. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.