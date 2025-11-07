Sensacja w Lidze Konferencji. Oto szanse polskich klubów na awans

Nie był to szczęśliwy czwartek dla polskich drużyn. Największym pozytywem był wynik Rakowa, który bezbramkowo zremisował na wyjeździe ze Spartą Praga. Jeden punkt zdobyła też Jagiellonia, w dramatyczny sposób ratując się w ostatniej minucie spotkania ze Shkendiją. Lech w podobnych okolicznościach przegrał mecz z Rayo Vallecano - mimo prowadzenia 2:0 do przerwy. Prowadziła też Legia, ale Celje strzeliło dwa gole w 5 minut i pokonało stołeczną drużynę.

Niekorzystne rezultaty miały wpływ na przewidywaną tabelę końcową Ligi Konferencji. Tę przygotował Piotr Klimek, matematyk i specjalista od rankingów. Żadna polska drużyna nie jest obecnie typowana do zajęcia miejsca w czołowej ósemce fazy ligowej, która daje bezpośredni awans do 1/8 finału.

Blisko tego są Raków oraz Jagiellonia - zajmują odpowiednio 10. i 12. miejsce. Nieco gorzej sytuacja wygląda w przypadku Legii i Lecha. Według obliczeń, po sześciu kolejkach uplasują się tuż obok siebie - na 15. oraz 16. pozycji.

Bardzo dużo wskazuje więc na to, że wszystkie nasze zespoły fazę ligową zakończą między 9. a 24. miejscem. Raków oraz Jagiellonia są już niemal pewne tego, że w Lidze Konferencji będą grać również wiosną. Model Piotra Klimka daje im na to ponad 94% szans, ale wciąż realny jest awans do czołowej ósemki.

Legia oraz Lech też są w gronie zespołów, które przewiduje się do gry w fazie pucharowej. Według obliczeń, obie drużyny mają na to po około 88%.

Z kim zagrają polskie drużyny?

Sensacyjnym liderem tego zestawienia jest Celje, które w czwartek pokonało 2:1 Legię. Słoweńcy mają na swoim koncie komplet dziewięciu punktów i są na szczycie aktualnej tabeli, ale także prognozowanej.

Z kolei w przypadku polskich drużyn w obecnej tabeli Ligi Konferencji najwyżej znajduje się Raków Częstochowa - z dorobkiem pięciu punktów jest 12. Dwie pozycje niżej plasuje się Jagiellonia. Białostoczanie również ma pięć punktów, ale nieco słabszy bilans bramkowy. Lech Poznań zajmuje miejsce 23., które wciąż daje grę w fazie play-off. Legia natomiast jest dopiero 25. - jeżeli nie awansują, to rozgrywki w europejskich pucharach skończą na fazie ligowej.