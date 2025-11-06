Tak wygląda tabela Ligi Konferencji po 3. kolejce!

Po pierwszych czwartkowych meczach polscy kibice mogli być zawiedzeni. Legia Warszawa przegrała z NK Celje (1:2), choć przez prawie cały mecz była lepsza od słoweńskiej drużyny. Wynik Rakowa - 0:0 ze Spartą Praga na wyjeździe - był przyzwoity, ale jeśli chodzi o poziom piłkarski to Czesi górowali nad Polakami.
Zły dzień Polaków w Lidze Konferencji. Zmarnowana szansa Lecha, Jagiellonia i Legia zawiodły
Wydawało się, że najwięcej powodów do zadowolenia dostarczą dzisiaj swoim kibicom piłkarze Lecha Poznań. Podopieczni Nielsa Frederiksena do przerwy prowadzili 2:0 z Rayo Vallecano. Niestety mecze trwają ponad 90 minut i w drugiej połowie poznaniacy byli już dużo gorsi. Ostatecznie Lech przegrał 2:3, a ostatniego gola stracił tuż przed końcowym gwizdkiem. Swoich fanów zawiodła też Jagiellonia Białystok, która tylko zremisowała 1:1 ze Szkendiją Tetowo - gola na remis białostoczanie zdobyli w 10. minucie doliczonego czasu gry!
Takie wyniki to fatalne wieści dla polskich klubów. Po tym jak rozegrano wszystkie mecze trzeciej kolejki, doszło do licznych przetasowań w tabeli fazy ligowej. Lech spadł na 23. miejsce. Jagiellonia jest na 14. pozycji. Raków jest obecnie najlepszym polskim klubem - znajduje się na 12. miejscu. W najgorszej sytuacji jest za to Legia, która jest teraz na 25. pozycji - gdyby dzisiaj kończyła się faza ligowa, to stołeczna drużyna odpadłaby z Ligi Konferencji.
Wyniki meczów trzeciej kolejki Ligi Konferencji:
- 1. FSV Mainz 05 - Fiorentina 2:1
- AEK Ateny - Shamrock Rovers 1:1
- AEK Larnaka - Aberdeen 0:0
- NK Celje - Legia Warszawa 2:1
- Kuopion Palloseura - Slovan Bratysława 3:1
- Noah - Sigma Ołomuniec 1:2
- Samsunspor - Hamrun 3:0
- Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0
- Szachtar Donieck - Breidablik 2:0
- Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1
- Dynamo Kijów - Zrinjski Mostar 6:0
- BK Hacken - RC Strasbourg 1:2
- Lausanne - Omonia Nikozja 1:1
- Lincoln Red Imps - Rijeka 1:1
- Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova 0:1
- Shelbourne - Drita Gnjilane 0:1
- Szkendija - Jagiellonia 1:1
- Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2
Tabela Ligi Konferencji po meczach trzeciej kolejki:
- Samsunspor - 7:0, 9 pkt
- NK Celje - 7:2, 9 pkt
- 1. FSV Mainz 05 - 4:1, 9 pkt
- AEK Larnaka - 5:0, 7 pkt
- Lausanne - 5:1, 7 pkt
- Rayo Vallecano - 7:4, 7 pkt
- RC Strasbourg - 5:3, 7 pkt
- Fiorentina - 6:2, 6 pkt
- Crystal Palace - 5:2, 6 pkt
- Szachtar Donieck - 6:4, 6 pkt
- Kuopion Palloseura - 4:2, 5 pkt
- Raków Częstochowa - 3:1, 5 pkt
- Drita Gnjilane - 3:2, 5 pkt
- Jagiellonia Białystok - 3:2, 5 pkt
- AEK Ateny - 8:4, 4 pkt
- Sparta Praga - 4:2, 4 pkt
- Noah - 3:3, 4 pkt
- Rijeka - 2:2, 4 pkt
- Sigma Ołomuniec - 3:4, 4 pkt
- Universitatea Craiova - 2:3, 4 pkt
- Szkendija Tetowo - 2:3, 4 pkt
- Lincoln Red Imps - 3:7, 4 pkt
- Lech Poznań - 7:6, 3 pkt
- Dynamo Kijów - 6:5, 3 pkt
- Legia Warszawa, 3:4, 3 pkt
- Zrinjski Mostar - 5:7, 3 pkt
- AZ Alkmaar, 2:7, 3 pkt
- BK Hacken - 3:4. 2 pkt
- Omonia Nikozja - 2:3, 2 pkt
- Shelbourne - 0:2, 1 pkt
- Shamrock Rovers - 2:7, 1 pkt
- Breidablik - 0:5, 1 pkt
- Aberdeen - 2:9, 1 pkt
- Slovan Bratysława - 2:6, 0 pkt
- Hamrun - 0:5, 0 pkt
- Rapid Wiedeń - 1:8, 0 pkt