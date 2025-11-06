Tak wygląda tabela Ligi Konferencji po 3. kolejce!

Po pierwszych czwartkowych meczach polscy kibice mogli być zawiedzeni. Legia Warszawa przegrała z NK Celje (1:2), choć przez prawie cały mecz była lepsza od słoweńskiej drużyny. Wynik Rakowa - 0:0 ze Spartą Praga na wyjeździe - był przyzwoity, ale jeśli chodzi o poziom piłkarski to Czesi górowali nad Polakami.

Zły dzień Polaków w Lidze Konferencji. Zmarnowana szansa Lecha, Jagiellonia i Legia zawiodły

Wydawało się, że najwięcej powodów do zadowolenia dostarczą dzisiaj swoim kibicom piłkarze Lecha Poznań. Podopieczni Nielsa Frederiksena do przerwy prowadzili 2:0 z Rayo Vallecano. Niestety mecze trwają ponad 90 minut i w drugiej połowie poznaniacy byli już dużo gorsi. Ostatecznie Lech przegrał 2:3, a ostatniego gola stracił tuż przed końcowym gwizdkiem. Swoich fanów zawiodła też Jagiellonia Białystok, która tylko zremisowała 1:1 ze Szkendiją Tetowo - gola na remis białostoczanie zdobyli w 10. minucie doliczonego czasu gry!

Takie wyniki to fatalne wieści dla polskich klubów. Po tym jak rozegrano wszystkie mecze trzeciej kolejki, doszło do licznych przetasowań w tabeli fazy ligowej. Lech spadł na 23. miejsce. Jagiellonia jest na 14. pozycji. Raków jest obecnie najlepszym polskim klubem - znajduje się na 12. miejscu. W najgorszej sytuacji jest za to Legia, która jest teraz na 25. pozycji - gdyby dzisiaj kończyła się faza ligowa, to stołeczna drużyna odpadłaby z Ligi Konferencji.

Wyniki meczów trzeciej kolejki Ligi Konferencji:

1. FSV Mainz 05 - Fiorentina 2:1

AEK Ateny - Shamrock Rovers 1:1

AEK Larnaka - Aberdeen 0:0

NK Celje - Legia Warszawa 2:1

Kuopion Palloseura - Slovan Bratysława 3:1

Noah - Sigma Ołomuniec 1:2

Samsunspor - Hamrun 3:0

Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0

Szachtar Donieck - Breidablik 2:0

Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1

Dynamo Kijów - Zrinjski Mostar 6:0

BK Hacken - RC Strasbourg 1:2

Lausanne - Omonia Nikozja 1:1

Lincoln Red Imps - Rijeka 1:1

Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova 0:1

Shelbourne - Drita Gnjilane 0:1

Szkendija - Jagiellonia 1:1

Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2

Tabela Ligi Konferencji po meczach trzeciej kolejki: