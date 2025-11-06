Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Tak wygląda tabela Ligi Konferencji po 3. kolejce!
Ostatnio Lech Poznań się skompromitował i przegrał z gibraltarskim Lincolnem Red Imps w Lidze Konferencji. Dzisiaj poznaniacy starali się o zatarcie złego wrażenia w tych rozgrywkach, ale ostatecznie przegrali z Rayo Vallecano 2:3. W tym samym czasie swój mecz rozgrywała też Jagiellonia, która tylko zremisowała ze Szkendiją Tetowo (1:1). Tak wygląda tabela po trzeciej kolejce Ligi Konferencji.
Lech
Screenshot transmisja TV

Po pierwszych czwartkowych meczach polscy kibice mogli być zawiedzeni. Legia Warszawa przegrała z NK Celje (1:2), choć przez prawie cały mecz była lepsza od słoweńskiej drużyny. Wynik Rakowa - 0:0 ze Spartą Praga na wyjeździe - był przyzwoity, ale jeśli chodzi o poziom piłkarski to Czesi górowali nad Polakami.

Zobacz wideo Szef WADA o Enhanced Games, igrzyskach dopingowiczów: Cyrk i makiawelizm. To jest narażanie ludzi na śmierć

Zły dzień Polaków w Lidze Konferencji. Zmarnowana szansa Lecha, Jagiellonia i Legia zawiodły

Wydawało się, że najwięcej powodów do zadowolenia dostarczą dzisiaj swoim kibicom piłkarze Lecha Poznań. Podopieczni Nielsa Frederiksena do przerwy prowadzili 2:0 z Rayo Vallecano. Niestety mecze trwają ponad 90 minut i w drugiej połowie poznaniacy byli już dużo gorsi. Ostatecznie Lech przegrał 2:3, a ostatniego gola stracił tuż przed końcowym gwizdkiem. Swoich fanów zawiodła też Jagiellonia Białystok, która tylko zremisowała 1:1 ze Szkendiją Tetowo - gola na remis białostoczanie zdobyli w 10. minucie doliczonego czasu gry!

Takie wyniki to fatalne wieści dla polskich klubów. Po tym jak rozegrano wszystkie mecze trzeciej kolejki, doszło do licznych przetasowań w tabeli fazy ligowej. Lech spadł na 23. miejsce. Jagiellonia jest na 14. pozycji. Raków jest obecnie najlepszym polskim klubem - znajduje się na 12. miejscu. W najgorszej sytuacji jest za to Legia, która jest teraz na 25. pozycji - gdyby dzisiaj kończyła się faza ligowa, to stołeczna drużyna odpadłaby z Ligi Konferencji.

Wyniki meczów trzeciej kolejki Ligi Konferencji:

  • 1. FSV Mainz 05 - Fiorentina 2:1
  • AEK Ateny - Shamrock Rovers 1:1
  • AEK Larnaka - Aberdeen 0:0
  • NK Celje - Legia Warszawa 2:1
  • Kuopion Palloseura - Slovan Bratysława 3:1
  • Noah - Sigma Ołomuniec 1:2
  • Samsunspor - Hamrun 3:0
  • Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0
  • Szachtar Donieck - Breidablik 2:0
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar 3:1
  • Dynamo Kijów - Zrinjski Mostar 6:0
  • BK Hacken - RC Strasbourg 1:2
  • Lausanne - Omonia Nikozja 1:1
  • Lincoln Red Imps - Rijeka 1:1
  • Rapid Wiedeń - Universitatea Craiova 0:1
  • Shelbourne - Drita Gnjilane 0:1
  • Szkendija - Jagiellonia 1:1
  • Rayo Vallecano - Lech Poznań 3:2

Tabela Ligi Konferencji po meczach trzeciej kolejki:

  1. Samsunspor - 7:0, 9 pkt
  2. NK Celje - 7:2, 9 pkt
  3. 1. FSV Mainz 05 - 4:1, 9 pkt
  4. AEK Larnaka - 5:0, 7 pkt
  5. Lausanne - 5:1, 7 pkt
  6. Rayo Vallecano - 7:4, 7 pkt
  7. RC Strasbourg - 5:3, 7 pkt
  8. Fiorentina - 6:2, 6 pkt
  9. Crystal Palace - 5:2, 6 pkt
  10. Szachtar Donieck - 6:4, 6 pkt
  11. Kuopion Palloseura - 4:2, 5 pkt
  12. Raków Częstochowa - 3:1, 5 pkt
  13. Drita Gnjilane - 3:2, 5 pkt
  14. Jagiellonia Białystok - 3:2, 5 pkt
  15. AEK Ateny - 8:4, 4 pkt
  16. Sparta Praga - 4:2, 4 pkt
  17. Noah - 3:3, 4 pkt
  18. Rijeka - 2:2, 4 pkt
  19. Sigma Ołomuniec - 3:4, 4 pkt
  20. Universitatea Craiova - 2:3, 4 pkt
  21. Szkendija Tetowo - 2:3, 4 pkt
  22. Lincoln Red Imps - 3:7, 4 pkt
  23. Lech Poznań - 7:6, 3 pkt
  24. Dynamo Kijów - 6:5, 3 pkt
  25. Legia Warszawa, 3:4, 3 pkt
  26. Zrinjski Mostar - 5:7, 3 pkt
  27. AZ Alkmaar, 2:7, 3 pkt
  28. BK Hacken - 3:4. 2 pkt
  29. Omonia Nikozja - 2:3, 2 pkt
  30. Shelbourne - 0:2, 1 pkt
  31. Shamrock Rovers - 2:7, 1 pkt
  32. Breidablik - 0:5, 1 pkt
  33. Aberdeen - 2:9, 1 pkt
  34. Slovan Bratysława - 2:6, 0 pkt
  35. Hamrun - 0:5, 0 pkt
  36. Rapid Wiedeń - 1:8, 0 pkt

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Lubisz piłkę nożną? W tym sportowym quizie musisz ją kochać. 9. pytanie miażdży wszystkich