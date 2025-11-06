Hajto grzmi po porażce Legii. Od razu wskazał winnych. "Podstawowe błędy"

Wydawało się, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Legia wygrywając z NK Celje awansowałaby do czołowej ósemki Ligi Konferencji i znalazłaby się w bardzo dobrej sytuacji przed kolejnymi meczami. Tylko że w 72. minucie zaczął się koszmar podopiecznych Inakiego Astiza. To właśnie wtedy piłkę między nogami Kacpra Tobiasza skierował Nikita Iosifow. Pięć minut później NK Celje już wygrywało. Pięknym uderzeniem z dystansu popisał się Zan Karnicnik.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

Legia przegrywa z NK Celje. Hajto jest wściekły

Legia zawiodła, bo aż do utraty pierwszego gola kontrolowała grę. Z postawy stołecznej drużyny bardzo niezadowolony był Tomasz Hajto, który grzmiał w pomeczowym studio. - Jak ściągasz jednego z trzech najlepszych piłkarzy, Kacpra Urbańskiego, w 68. minucie... Strzelił bramkę, miał dwie kolejne sytuacje. Prowadzisz 1:0 i nie umiesz tego domknąć, mając do przerwy cztery stuprocentowe sytuacje... Jeżeli nie potrafisz tego domknąć, to musisz zagrać z kontry w Celje - cytuje wypowiedź Hajty portal meczyki.pl.

Na tym nie koniec. Hajto zaczął wskazywać winnych porażki. - Wydaje mi się, że przy pierwszej bramce Ruben Vinagre był źle ustawiony - stwierdził. - Przy drugiej bramce Kacper Tobiasz nie może przepuścić takiego strzału bez mocy, bez niczego. To było półtora metra od środka bramki. Był źle ustawiony, źle reagował. Uważam, że nie powinien być na linii, tylko trochę dalej. To był strzał do obrony, i tak poszedł po jego rękach, mimo że był źle ustawiony - dodał.

- To spotkanie pokazało mi jedną rzecz: Inaki Astiz nie do końca umie zarządzać meczem. Nie czytał gry. Nie wiedział, jak reagować i co robić. Popełniał podstawowe błędy. Urbański to jedyny piłkarz w ofensywie Legii, który umie zrobić różnicę. Wpuszczenie za niego zawodnika, który jest bez formy, to kolejne pokazanie, że Astiz nie do końca zrozumiał wagę dzisiejszego spotkania - podsumował tymczasowego trenera Legii.

W drugim meczu rozgrywanym o 18:45 Raków Częstochowa zremisował 0:0 ze Spartą Pragą. O 21:00 zaczęły się spotkania Rayo Vallecano - Lech Poznań i Szkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok. Zachęcamy do śledzenia tych meczów w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.