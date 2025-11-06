Tak Lewandowski miał potraktować swoich gości. Klasy nie kupisz

Profesjonalna kariera Roberta Lewandowskiego trwa już od 2005 roku. Początkowo piłkarz urodzony w Warszawie miał nieskazitelną reputację - bardzo pracowitego, skromnego i utalentowanego sportowca. Z czasem jednak zaczęliśmy poznawać coraz więcej jego ciemniejszych stron - na przykład przy okazji burzy medialnej, jaką wywołał konflikt Lewego z menadżerem Cezarym Kucharskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Czy Robert Lewandowski jest skąpy? Staszewski ujawnia

W listopadzie premierę będzie miała książka "Lewandowski. Prawdziwy", której autorem jest Sebastian Staszewski. Renomowany dziennikarz newsowy podczas jej pisania rozmawiał nie tylko z osobami, które miały styczność z napastnikiem FC Barcelony, ale z nim samym. O jednej interakcji opowiedział w wywiadzie, którego udzielił Bogdanowski Rymanowskiemu na Youtube.

- Zapytałem go, czy jest skąpy - zaczął Staszewski. - Wiele osób twierdzi, że tak. Robert odpowiedział, że skąpy nie, ale nie jest rozrzutny. Natomiast Robert Lewandowski potrafi dać prezent, który wcześniej od kogoś dostał. Ma jakieś gadżety, które wcześniej otrzymał, i je daje. Ja nie mam z tym problemu. Ale są ludzie, którzy uważają, że to trochę "cringe", jak to się młodzieżowo mówi - stwierdził dziennikarz.

ZOBACZ TEŻ: FIFA ogłosiła wielkie wyróżnienie dla Szczęsnego! Oficjalnie

Staszewski kontynuował ten wątek: - Zdarzyła mu się taka sytuacja, że na imprezie urodzinowej powiedział: zrzućcie się chociaż po 50 euro.

- Na jego imprezie urodzinowej, na którą przyjechali z prezentami? - dopytał Rymanowski.

- Tak. Zrzućcie się po pięć dyszek. On tego nie pamiętał, ale ludzie z jego otoczenia tak. Ja o to Roberta Lewandowskiego zapytałem i odpowiedział: wiesz, ja nie mam poczucia, że marnowanie stu złotych różni się czymś od marnowania miliona złotych. Ja nie lubię marnować pieniędzy - przywołał słowa najlepszego polskiego piłkarza Staszewski.

Robert Lewandowski kolejny mecz w barwach FC Barcelony rozegra w niedzielę, 9 listopada. Przeciwnikiem mistrza Hiszpanii będzie Celta Vigo.