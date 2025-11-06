Powrót na stronę główną
Tak wygląda tabela Ligi Konferencji po meczach Legii i Rakowa. Niestety
Za nami pierwsze czwartkowe mecze Ligi Konferencji. O godzinie 18:45 swoje spotkania zaczęły dwie polskie drużyny. Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z NK Celje (1:2), a Raków Częstochowa wywalczył bezbramkowy remis w starciu ze Spartą Praga. Co takie wyniki oznaczają dla polskich klubów? Kto jest w najlepszej, a kto w najgorszej sytuacji? Oto tabela Ligi Konferencji po meczach Legii i Rakowa.
Legia
Dziś kolejny czwartkowy wieczór z polskimi drużynami w Lidze Konferencji. O godzinie 18:45 rozpoczęły się mecze Sparta Praga - Raków Częstochowa i NK Celje - Legia Warszawa. O 21:00 rozpoczną się kolejne dwa spotkania: Szkendija Tetowo - Jagiellonia Białystok i Rayo Vallecano - Lech Poznań.

Kiepski początek polskich klubów. Tak wygląda tabela Ligi Konferencji

Kibice naszych drużyn mogą być zawiedzeni po pierwszych dwóch spotkaniach. Legia grała naprawdę dobry mecz z NK Celje, tworzyła sobie dużo sytuacji i prowadziła 1:0, żeby ostatecznie... przegrać 1:2. NK Celje dzięki tej wygranej na półmetku fazy ligowej jest sensacyjnym wiceliderem Ligi Konferencji. Nieco lepszy wynik - bezbramkowy remis - padł w meczu Rakowa. Podopieczni Marka Papszuna grali z faworyzowaną w tym spotkaniu Spartą Praga i mimo widocznej w tym meczu różnicy w poziomie obu drużyn, częstochowianie dali radę zdobyć punkt.

A co się działo w pozostałych meczach? Niepokonane pozostaje 1. FSV Mainz 05, które wygrało z Fiorentiną 2:1 oraz Samsunspor (3:0 z Hamrun). Po przegranej z Legią odbił się Szachtar Donieck, który wygrał z islandzkim Breidablikiem (2:0). Do największej niespodzianki doszło w Grecji, gdzie AEK Ateny dopiero w końcówce wywalczył remis z irlandzkim Shamrock Rovers (1:1). 

Takie wyniki sprawiają, że - na ten moment - Legia Warszawa spadła na 21. miejsce w tabeli fazy ligowej, najgorsze ze wszystkich polskich drużyn. Zdecydowanie więcej powodów do zadowolenia ma Raków, który zajmuje 9. miejsce. W kiepskiej sytuacji jest Lech Poznań, który w poprzedniej kolejce przegrał z gibraltarskim Lincoln Red Imps - na ten moment poznaniacy są na 18. miejscu, a w meczu z Rayo Vallecano nie będą faworytami. Szansę na awans do czołowej ósemki będzie miała dzisiaj jeszcze Jagiellonia Białystok, która obecnie jest na 14. pozycji.

Wyniki meczów Ligi Konferencji, które zaczęły się o 18:45:

  • 1. FSV Mainz 05 - Fiorentina 2:1
  • AEK Ateny - Shamrock Rovers 1:1
  • AEK Larnaka - Aberdeen 0:0
  • NK Celje - Legia Warszawa 2:1
  • Kuopion Palloseura - Slovan Bratysława 3:1
  • Noah - Sigma Ołomuniec 1:2
  • Samsunspor - Hamrun 3:0
  • Sparta Praga - Raków Częstochowa 0:0
  • Szachtar Donieck - Breidablik 2:0

Tabela Ligi Konferencji po meczach trzeciej kolejki z 18:45:

  1. Samsunspor - 7:0, 9 pkt
  2. NK Celje - 7:2, 9 pkt
  3. 1. FSV Mainz 05 - 4:1, 9 pkt
  4. AEK Larnaka - 5:0, 7 pkt
  5. Fiorentina - 6:2, 6 pkt
  6. Lausanne - 4:0, 6 pkt
  7. Szachtar Donieck - 6:4, 6 pkt
  8. Kuopion Palloseura - 4:2, 5 pkt
  9. Raków Częstochowa - 3:1, 5 pkt
  10. AEK Ateny - 8:4, 4 pkt
  11. Rayo Vallecano - 4:2, 4 pkt
  12. Sparta Praga - 4:2, 4 pkt
  13. RC Strasbourg - 3:2, 4 pkt
  14. Jagiellonia Białystok - 2:1, 4 pkt
  15. Noah FC - 3:3, 4 pkt
  16. Sigma Ołomuniec - 3:4, 4 pkt
  17. Zrinjski Mostar - 5:1, 3 pkt
  18. Lech Poznań, 5:3, 3 pkt
  19. Crystal Palace, 2:1, 3 pkt
  20. Rijeka, 1:1, 3 pkt
  21. Legia Warszawa, 3:4, 3 pkt
  22. Szkendija - 1:2, 3 pkt
  23. AZ Alkmaar - 1:4, 3 pkt
  24. Lincoln Red Imps - 2:6, 3 pkt
  25. Drita Gnjilane - 2:2, 2 pkt
  26. BK Hacken - 2:2, 2 pkt
  27. Omonia Nikozja - 1:2, 1 pkt
  28. Shelbourne - 0:1, 1 pkt
  29. Universitatea Craiova - 1:3, 1 pkt
  30. Shamrock Rovers - 2:7, 1 pkt
  31. Breidablik - 0:5, 1 pkt
  32. Aberdeen - 2:9, 1 pkt
  33. Slovan Bratysława - 2:6, 0 pkt
  34. Dynamo Kijów - 0:5, 0 pkt
  35. Hamrun - 0:5, 0 pkt
  36. Rapid Wiedeń - 1:7, 0 pkt

