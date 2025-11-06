Trump doczeka się wymarzonej nagrody? Wszystko przygotował jego przyjaciel

Gianni Infantino nieustannie prezentuje kolejne dowody przyjaźni Donaldowi Trumpowi. Za jeden z nich można uznać przyznanie USA (a także Meksykowi i Kanadzie) prawa organizacji przyszłorocznych mistrzostw świata. Na kolejny prezydent Stanów Zjednoczonych może czekać nieco krócej.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef Światowej Agencji Antydopingowej: Przypadek Igi Świątek był szczególny. Nauka dla sportowców: zbierajcie paragony

W oficjalnym komunikacie światowa federacja ogłosiła wprowadzenie Pokojowej Nagrody FIFA. Hasłem przewodnim wybrano "Futbol jednoczy świat". Nagroda ona na celu docenienie wyjątkowych działań na rzecz pokoju i jedności. Wyróżnieni mają wykazać się niezachwianym zaangażowaniem oraz specjalnym działaniom, dzięki którym pomogli zjednoczyć ludzi na całym świecie. Pierwsza taka nagroda zostanie wręczona 5 grudnia, przy okazji losowania grup przyszłorocznego mundialu.

"W coraz bardziej niespokojnym i podzielonym świecie fundamentalne jest uznanie wybitnego wkładu tych, którzy ciężko pracują, aby zakończyć konflikty i zjednoczyć ludzi w duchu pokoju" - napisał Gianni Infantino, przewodniczący FIFA.

Nie było Nobla, więc będzie nagroda FIFA

Z racji na bliskie stosunki Infantino z prezydentem USA, Donaldem Trumpem, łatwo sobie wyobrazić, że ma to być kolejne sztuczne wyróżnienie, stworzone specjalnie by pochełpić ego 79-latka. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że szef światowego futbolu był zwolennikiem wręczenia Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Dodatkowo, jak donosi The Guardian, córka prezydenta, Ivanka, została wybrana do władz edukacyjnego projektu organizowanego przez FIFA. Projekt ten ma mieć budżet w wysokości 100 milionów dolarów, a jego finansowanie ma pochodzić ze sprzedaży biletów na MŚ.

Sprawa nie dziwi tym bardziej, że Trump poczuł się niezwykle urażony nieotrzymaniem Pokojowej Nagrody Nobla. 15 października ogłoszono, że laureatką została María Corina Machado. Jest to wenezuelska opozycjonistka, sprzeciwiająca się dyktaturze Nicolasa Maduro. Na nic nie zdała się narracja prezydenta USA, który opowiadał o licznych wojnach, które zakończył po dojściu do władzy.