Szczęsny już nie chce grać w Barcelonie?! Brat powiedział szczerze. "Wolałby"

Wojciech Szczęsny wskoczył do składu Barcelony pod koniec września, gdy kontuzja łąkotki wyłączyła z gry Joana Garcię. Od tej pory zagrał w każdym meczu Dumy Katalonii, i choć jeszcze nie udało mu się zachować czystego konta, to z reguły jest chwalony za swoją postawę. Polak doceniany jest tym bardziej, że rozumie rolę, jaką pełni w drużynie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef WADA o Enhanced Games, igrzyskach dopingowiczów: Cyrk i makiawelizm. To jest narażanie ludzi na śmierć

O pobycie 35-latka w Barcelonie wypowiedział się jego brat, Jan Szczęsny. Na łamach Sportowych Faktów czytamy: "Odbiór Wojtka jest pozytywny: na mieście, w klubie, nawet przez zwykłych pracowników, ludzi z recepcji, z ochrony. To nie jest dla nich pan Wojtek, tylko Wojtek. Brat czuje się tam jak u siebie i tak jest też odbierany: jak swój. Wszyscy go tam lubią".

Jan Szczęsny zdradził też, co czuje, gdy widzi swojego brata na murawie. "Dalej widzę w nim iskrę po każdej dobrej interwencji w meczu i cieszę się tym, bo lubię patrzeć, jak gra". Ma też nieco zaskakującą hipotezę dotyczącą tego, co bramkarza Barcelony cieszyłoby najbardziej: "Wiem, że Wojtek wolałby obserwować kolegów z ławki i ewentualnie, w razie potrzeby, pomagać."

Szczęsny obserwatorem? Brat komentuje

Swoją opinię Jan Szczęsny tłumaczy takimi słowami: "On już jednak swoje w życiu widział, uczestniczył w najważniejszych meczach, dlatego czas na młodych. Tym bardziej że Garcia jest bardzo sprawnym bramkarzem. Wojtek jest zawsze gotowy, ale wydaje mi się, że już teraz wolałby być obserwatorem, niż uczestnikiem".

Powrót Joana Garcii na boisko zbliża się wielkimi krokami. Hiszpan już wrócił do treningów, jednak odbywa na razie zajęcia indywidualne. Prawdopodobne jest, że będzie gotowy do gry dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Oznacza to, że na bramce w najbliższym spotkaniu Barcelony powinien zagrać Wojciech Szczęsny. Duma Katalonii w wyjazdowym spotkaniu zmierzy się z Celtą Vigo. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.