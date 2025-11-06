Dawny mistrz Polski potrzebuje pomocy. Powstała zbiórka

Kiedy Warta Poznań grała w PKO Ekstraklasie i 1. Lidze w ostatnich latach, rozgrywała swoje mecze na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. W tym sezonie, już na poziomie 2. Ligi, wróciła na odnowiony Stadion przy Drodze Dębińskiej, zwany popularnie Ogródkiem. Swego czasu pojawiła się propozycja nowego obiektu "Zielonych", robiła ona wrażenie, ale to projekt możliwy do realizacji dopiero za kilka lat. Obecny stadion potrzebuje szybkiej rozbudowy.

Klub 2. Ligi zbiera pieniądze na rozbudowę stadionu. Jest zbiórka

Stadion Warty nie jest w stanie pomieścić nawet tysiąca osób. Poznańskiemu klubowi, dawnemu mistrzowi Polski, zależy na tym, by przyciągnąć na swoje mecze większą publikę. Dlatego chce zbudować nową trybunę. W tym celu zorganizował internetową zbiórkę pod hasłem "Zielona Trybuna — Nowa trybuna na stadionie Warty Poznań".

"Nasz stadion przy Drodze Dębińskiej ma dziś niespełna 900 miejsc, z czego tylko około 720 przeznaczonych jest dla kibiców gospodarzy. To za mało. Przed każdym meczem bilety rozchodzą się w kilkanaście godzin – to znaczy, że wielu kibiców nie może wejść na stadion, by uczestniczyć w meczach Warty na żywo" - opisuje sytuację Warta w zbiórce, którą oficjalnie prowadzi klubowa fundacja.

Nowa trybuna na stadionie Warty miałaby pomieścić 720 osób i byłaby w pełni przeznaczona dla kibiców poznańskiego zespołu. Dzięki temu obiekt pomieściłby łącznie ponad 1600 osób i mógłby spełnić wymagania do użytkowania go w 1. Lidze. Warta ma już konkretne założenia odnośnie nowej trybuny.

"Nowa stalowa, trybuna powstanie na drugim betonowym podeście, wzdłuż linii bocznej boiska (w miejscu obecnej strefy VIP). To konkretny, funkcjonalny projekt, który zwiększy pojemność stadionu i pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury" - czytamy.

Warta szacuje, że koszt nowej trybuny wyniesie łącznie ok. 350 tys. zł. Klub i fundacja zapewniają transparentność odnośnie realizacji projektu i wydatków z nim związanych. W czwartek przed godziną 14:00 Warta zebrała ponad 93 tys. zł, a pieniądze wpłaciło prawie 760 osób.

"Każdy, kto wpłaci na Zieloną Trybunę, zostanie sponsorem trybuny i otrzyma świadczenia, zależne od wysokości wpłaty. Dlaczego Sponsor Trybuny? Bo każdy, kto dołoży swoją część, naprawdę staje się sponsorem. Nie ma znaczenia kwota – liczy się udział, wspólnota i realny wkład w rozwój stadionu. Każdy Sponsor Trybuny to część większej historii – historii ludzi, którzy nie czekali, aż ktoś inny zrobi to za nich" - zachęcają "Zieloni".

Do wsparcia zbiórka zachęciła także pierwszoligowa Odra Opole, która w ten sposób chce się odwdzięczyć za pomoc, której udzielili kibice Warty przy okazji walki z powodzią na Opolszczyźnie w 2024 r.

W tabeli Betclic 2. Ligi Warta Poznań jest na trzecim miejscu z dorobkiem 29 punktów po 15 meczach. Do prowadzącej Unii Skierniewice i zajmującej drugie miejsce Olimpii Grudziądz traci dwa punkty. W sobotę "Zieloni" zagrają bardzo ważne spotkanie z będącym na czwartej pozycji Podhalem Nowy Targ.