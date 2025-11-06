Sensacyjne wieści nt. "maszyny Brzęczka". Tego nikt się nie spodziewał

Jerzy Brzęczek na początku sierpnia przejął funkcję selekcjonera do lat 21. Od tamtej pory zespół wygląda wyśmienicie i wygrał cztery mecze z rzędu. - Czym ujął nas trener? - zapytał retorycznie Tomasz Pieńko. - Wydaje mi się, że sposobem na utrzymywanie się przy piłce. To klucz na poziomie młodzieżowej reprezentacji. (...) Już widać, że potrafimy to przełożyć na warunki meczowe. Wyniki, które osiągnęliśmy dotychczas, nie są przypadkowe. To efekt naszej stabilnej pracy na treningach - wyjaśnił.

Szokujące wieści nt. "maszyny Brzęczka". PZPN ma powody do zadowolenia

Trudno zaprzeczyć, że kapitan drużyny, jak i piłkarz Rakowa Częstochowa wspólnie z Oskarem Pietuszewskim są największymi gwiazdami tej kadry. Do tego dochodzi wracający do formy Kacper Urbański oraz bardzo dobrze prezentujący się w środku pola - Antoni Kozubal i Mateusz Kowalczyk. Cztery zwycięstwa, bilans 15:0 i pozycja lidera grupy E - tak wyglądają statystyki.

Przed naszym zespołem teraz najważniejsze wyzwanie, gdyż w piątek 14 listopada zmierzymy się z Włochami. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk ujawnił, że mecz wzbudza "wielkie zainteresowanie, by zobaczyć "maszynę Jerzego Brzęczka". Jak się okazuje, PZPN sprzedał już 19,5 tys. biletów. Rekord podczas spotkania kadru U-21!" - oznajmił.

Bilety na to wydarzenie trafiły do sprzedaży trzy tygodnie temu. Koszt normalnej wejściówki wynosi 40 zł, podczas gdy ulgowej - 20. Dodano wówczas, że "w dniu meczu będzie prowadzona sprzedaż stacjonarna w kasach stadionowych". Może się jednak okazać, że do tego czasu nie będzie już możliwości zakupu wejściówki.

"Szczecin jest spragniony reprezentacyjnej piłki" - przyznał Włodarczyk. Po raz ostatni polska kadra rozegrała w tym mieście spotkanie dokładnie w 2010 roku, kiedy poległa z Kamerunem 0:3. Spotkanie Polska - Włochy rozpocznie się o godz. 16 na Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera.