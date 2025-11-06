Polska reaguje na filmik Lecha Poznań. "Uczucie zażenowania"

Niedługo po przyjeździe do Madrytu przed meczem z Rayo Vallecano pracownicy Lecha Poznań postanowili zaprezentować fanom, jak wygląda szatnia gości na Estadio de Vallecas. Doznali szoku, kiedy zobaczyli "relikt przeszłości". Na początku można było zobaczyć ścianę tekturowych pudełek, w których dostarczono wodę. Ponadto groteskowo wyglądały przygotowane przez gospodarzy ręczniki oraz pomieszczenie taktyczne dla trenerów. Nie dość, że nie było w nim światła, to można było usiąść jedynie na "szkolnej ławce" bądź plastikowym krześle, podobnym do "ogrodowego".

Polska reaguje na filmik Lecha Poznań. "Nie znoszę"

Wielu ekspertów było zażenowanych tym, jak wygląda szatnia oraz sam obiekt. "Odrapane trybuny, odpadający tynk, przeciekające sufity i niedomykające się toalety" - pisał Michał Trela ze Sport.pl. Znaleźli się również tacy, którzy byli niezadowoleni z tego, że poznański klub ostentacyjnie udostępnił ten materiał w sieci.

"Nie znoszę takiego, budzącego uczucie zażenowania, poczucia wyższości. Ktoś zaprasza cię do swojego domu, a ty łazisz po nim i wyśmiewasz, że jest biednie i jeszcze pokazujesz to światu" - przekazał Grzegorz Wójtowicz z PAP.

"Pierwsze poszukiwania przyczyny ewentualnej porażki już za nami" - napisał ironicznie Wojciech Kowalczyk.

"Liczę, że Jaga przygotuje im żółto-czerwone ręczniki" - oznajmił Robert Bońkowski z TVP Sport.

"Warunki nie są bardzo dobre, no ale też nie są spartańskie. To, że ręczniki np. są w innych kolorach to, jakie ma to znaczenie? Jak już chcieli to puszczać to raczej po meczu, bo teraz to tylko może działać mobilizacyjne dla rywala", "ale co jako Lech Poznań tym filmem chcecie osiągnąć?", "bardzo słabe zachowanie Lech", "szatnia zła, murawa zła, piłki złe, kibice źli... Biedactwa", "oni pojechali tam nagrywać jakieś reality show typu 'nasz nowy dom' czy grać mecz?" - czytamy komentarze fanów na portalu X.

Podobnie zareagowały hiszpańskie media, które skrytykowały mistrzów Polski. Poparcie wyrazili za to tamtejsi fani, którzy domagają się remontu i publicznie obsmarowali prezesa Raula Martina Presę. "Jesteś obrzydliwy" - napisał jeden z użytkowników.

Mecz Rayo - Lech odbędzie się w czwartek 6 listopada. Początek o godz. 21. Mówi się, że z uwagi na wyjątkowe zagrożenie będzie go obstawiało nawet ok. 400 policjantów.