Probierz nagle przerwał milczenie. Wygłosił ważny apel

W ostatnim czasie aktywność Michała Probierza w mediach społecznościowych ograniczała się do publikacji kilku postów z turniejów golfowych i gier towarzyskich. Promował także nowo utworzone pole golfowe w Białymstoku, które miał już okazję przetestować. Najnowszy post na Twitterze wyraźnie różni się od wcześniejszych, bo nie dotyczy golfa.

Probierz został ambasadorem wyjątkowej kampanii

Michał Probierz postanowił zaangażować się w kampanię społeczną skierowaną do mężczyzn, czyli do słynnego Movember. Akcja nazywana też jest Męskim Listopadem. Mężczyźni zapuszczają przez cały miesiąc wąsy, by podnieść świadomość nt. męskiego zdrowia i problemów zdrowotnych mężczyzn, głównie raka prostaty i raka jąder. Zachęca się w ten sposób mężczyzn do specjalistycznych i regularnych badań, by wykluczyć ryzyko choroby nowotworowej. Wcześnie wykryty nowotwór to też większa szansa na jego wyleczenie.

W nagraniu opublikowanym przez Probierza możemy ujrzeć byłego selekcjonera na fotelu w salonie fryzjerskim, który w mgnieniu oka traci charakterystyczną siwą brodę, a na jego twarzy pojawia się bujny wąs. Potem Probierz zaleca udać się do lekarza i się zbadać, podkreślając, że dbanie o swoje zdrowie i bycie odpowiedzialnym to "prawdziwa męskość".

- Prawdziwa męskość to nie tylko siłownia i nie tylko chodzenie po górach czy bieganie, czy granie w piłkę. Prawdziwa męskość to jest profilaktyka. To jest badanie się i zrobienie wszystkiego, żeby być zdrowym. A najważniejsze to czy masz jaja do tego, żeby się zbadać? Ciekawy jestem - mówił Probierz.

Tym samym Probierz dołączył do grona wyjątkowych ambasadorów akcji Movember. Do badań zachęcali m.in. Robert Lewandowski, Bartosz Zmarzlik, Bartosz Kurek, Robert Makłowicz, Borys Szyc oraz prezydent RP Karol Nawrocki.

Michał Probierz nie wrócił do pracy w piłce po odejściu w czerwcu z reprezentacji Polski. Ale jak widać na nudę nie narzeka. Były selekcjoner kadry narodowej w lipcu wyraził wsparcie dla przejmującym po nim stanowisko Jana Urbana. "Janek, trzymam za ciebie kciuki oraz za drużynę. Jesteś odpowiednim człowiekiem na prowadzenie kadry i wierzę, że kibice pomogą nam w awansie na MŚ w USA" - pisał latem w mediach społecznościowych.