Oto brutalna prawda o występach Polaków w LM. Tak źle nie było od dawna

Do tegorocznej edycji Ligi Mistrzów zgłoszonych zostało siedmiu polskich piłkarzy, z czego dwaj to bramkarze (Mateusz Kochalski w Karabachu Agdam i Wojciech Szczęsny w FC Barcelonie), jeden został wpisany na listę B (Franciszek Zabrowarny w Royale Union Saint-Gilloise). Jeszcze kolejny zawodnik częściej gra w Lidze Młodzieżowej UEFA (Dominik Sarapata, FC Kopenhaga). Zatem goli w najważniejszych rozgrywkach klubowych w Europie moglibyśmy się spodziewać w wykonaniu Roberta Lewandowskiego (FC Barcelona), Piotra Zielińskiego (Inter Mediolan) i Nicoli Zalewskiego (Atalanta Bergamo). Ale nie doczekaliśmy się ich do dzisiaj.

Polacy nie strzelają goli i nie asystują w Lidze Mistrzów

W pierwszych czterech kolejkach fazy zasadniczej Ligi Mistrzów padło łącznie 246 goli. Wszyscy uczestnicy rozgrywek mają na koncie co najmniej jedno trafienie. Ale żadnej bramki nie zdobył polski piłkarz. Jak wyliczył statystyk Cezary Kawecki, pod tym względem to najgorszy sezon dla Polski w LM od sezonu 2010/2011. Wówczas w pierwszych czterech kolejkach fazy grupowej Polak nie wpisał się na listę strzelców w żadnym spotkaniu.

Zaskakujące jest też to, że żadnego gola na koncie nie ma Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski wystąpił w trzech spotkaniach. Dostał 70 minut z Newcastle United (2:1), 18 minut z Paris Saint-Germain (1:2) i 32 minuty z Clubem Brugge (3:3). Zabrakło go jedynie w starciu z Olympiakosem Pireus (6:1) z powodu kontuzji mięśniowej. Według wyliczeń Kaweckiego pierwszy raz w karierze Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców w ciągu pierwszych czterech kolejek LM.

Najskuteczniejszymi zespołami tej edycji Ligi Mistrzów są Bayern Monachium i PSG, mają po 14 trafień. Jednego gola mniej ma Borussia Dortmund. Dwucyfrową liczbą bramek mogą pochwalić się jeszcze Barcelona (12), Arsenal, Inter Mediolan (11), Newcastle United, Manchester City i Atletico Madryt (10).

Liderem klasyfikacji strzelców jest Victor Osimhen z Galatasarayu Stambuł z sześcioma bramkami. W ostatnim meczu z Ajaksem Amsterdam zdobył hat-tricka. W poprzednim starciu z FK Bodo/Glimt Nigeryjczyk mógł cieszyć się z dubletu.

Jeśli chodzi o polskich piłkarzy, porażające jest też to, że żaden z nich nie zanotował nawet asysty. W klasyfikacji asystentów prowadzi Michael Olise z Bayernu. Francuz czterokrotnie asystował przy trafieniach kolegów.

Następna kolejka fazy zasadniczej LM odbędzie się w dniach 25-26 listopada. Czekają nas m.in. starcia Chelsea z Barceloną, Arsenalu z Bayernem, Atletico z Interem, PSG z Tottenhamem i Manchesteru City z Bayerem Leverkusen.