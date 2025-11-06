Dantejskie sceny w Madrycie. Kibole Lecha rozpętali piekło

Rywalizacja między Lechem a Rayo rozpoczęła się już we środę, kiedy pracownicy polskiego klubu pokazali w mediach społecznościowych, jak wygląda szatnia gości na Estadio de Vallecas. Nie dość, że dostarczono im ręczniki - wszystkie w innych kolorach, to w pokoju trenerów nie było nawet światła. Mało tego, groteskowo wyglądały wieszaki oraz podłoga. "Odrapane trybuny, odpadający tynk, przeciekające sufity i niedomykające się toalety" - pisał Michał Trela ze Sport.pl. A to przecież wcale nie koniec.
Do przeraźliwych scen doszło w nocy ze środy na czwartek w dzielnicy Vallecas. Dziennikarz Szymon Janczyk poinformował, że na ulicach starli się chuligani Rayo Vallecano oraz Lecha Poznań. "Mamy nagrania z miejsca zdarzenia, uzbrojeni funkcjonariusze gonili Hiszpanów po tutejszych osiedlach" - przekazał. Dodał, że co najmniej jedna osoba trafiła do szpitala.
"Wygląda na to, że awantura miała miejsce niedaleko stacji metra Buenos Aires. To tam policja i pogotowie zajmowały się tymi, którzy nie byli w stanie uciekać" - relacjonował na łamach Weszło. - To niebezpieczna okolica, chuligani się tutaj starli. Mogą tu wrócić, biegają wszędzie. To osoby z Polski i Hiszpanii. Mamy poszkodowanego, ale nie jestem w stanie zidentyfikować jego narodowości. Został czymś trafiony - podał jeden z funkcjonariuszy policji w rozmowie z portalem.
Dziennik "Marca" ujawnił, że to polscy fani, których przybyło do Madrytu prawie tysiąc, "wywołali chaos" i zmusili policję do interwencji. "Uchodzą oni za jednych z najbardziej homofobicznych i agresywnych w Europie. W noc poprzedzającą mecz wywołali zamieszki, co skłoniło policję do wyjścia na ulice, aby zapobiec eskalacji sytuacji" - czytamy.
Dziennikarz Leonardo Bertozzi przyznał, że rozpętało się "prawdziwe piekło". Do sieci trafiło wiele materiałów z tego zdarzenia. Rzekomo bójka trwała kilka minut bez broni, a zakończyła się "ucieczką zawodników w białych strojach". Serwis El Larguero uzupełnił, że po tym starciu na ulicach można było zauważyć: rozbite szkło, zużyte race oraz brakujące ubrania.
Szkoleniowiec Lecha Niels Frederiksen uważa, że Rayo jest faworytem tego meczu. Nie ukrywa, że Lech będzie jednak chciał pokazać swoją jakość. - Doświadczenie w europejskich rozgrywkach jest po naszej stronie, choć rzadko się zdarza, aby polska drużyna miała większe doświadczenie w europejskich rozgrywkach niż drużyna z jednej z pięciu czołowych lig - przyznał.
Mecz Rayo - Lech odbędzie się w czwartek 6 listopada. Początek o godz. 21. Mówi się, że z uwagi na wyjątkowe zagrożenie będzie go obstawiało nawet ok. 400 policjantów.
